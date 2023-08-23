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Буданов: После ударов у России осталось 27 исправных бомбардировщиков Ту-22М3

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 21:25
Буданов: После ударов у России осталось 27 исправных бомбардировщиков Ту-22М3 - Фото
Кирилл Буданов (Фото: EPA)

После последних ударов по российским аэродромам "Сольцы" и "Шайковка" у оккупантов осталось 27 исправных стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Буданов сообщил, что всего в воздушных операциях против Украины участвуют 436 самолетов оккупантов.

"Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 – и минус два еще тех, кто на ремонте будет, то есть 27. То есть не так много тех, которые действительно летают", – сказал начальник ГУР.

Он сообщил, что в результате операций в "Сольцах" и "Шайковке" полностью уничтожены два самолета, еще два повреждены.

Буданов отметил, что пораженные самолеты со временем будут отремонтированы.

Начальник ГУР заявил, что удары по российским самолетам совершили "люди, которые с территории Российской Федерации выполнили определенные задачи".

СПРАВКА. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 – это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты – 950 кг, а отклонение от цели – от 600 м и выше. Сбивать Х-22, вероятно, способны только ЗРК Patriot и ЗРК SAMP/T.
  • 19 августа дрон (или несколько) атаковал военный аэродром в Сольцах в Новгородской области к югу от Санкт-Петербурга, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3.
  • 21 августа представитель ГУР подтвердил по меньшей мере один самолет на российском аэродроме "Шайковка" в результате атаки дрона.
  • 23 августа ГУР выманило российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме в Харьковской области. Начальник ГУР сообщил, что пилот российского вертолета, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, его семью незаметно перевезли в Украину.

Читайте также: Союзники: Россия держит в готовности десятки самолетов Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ту-160 и МиГ-31К

Артём Джерипа
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войнагурбомбардировщикТу-22М3Кирилл Буданов
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