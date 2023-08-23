Буданов: После ударов у России осталось 27 исправных бомбардировщиков Ту-22М3
После последних ударов по российским аэродромам "Сольцы" и "Шайковка" у оккупантов осталось 27 исправных стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
Буданов сообщил, что всего в воздушных операциях против Украины участвуют 436 самолетов оккупантов.
"Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 – и минус два еще тех, кто на ремонте будет, то есть 27. То есть не так много тех, которые действительно летают", – сказал начальник ГУР.
Он сообщил, что в результате операций в "Сольцах" и "Шайковке" полностью уничтожены два самолета, еще два повреждены.
Буданов отметил, что пораженные самолеты со временем будут отремонтированы.
Начальник ГУР заявил, что удары по российским самолетам совершили "люди, которые с территории Российской Федерации выполнили определенные задачи".
- 19 августа дрон (или несколько) атаковал военный аэродром в Сольцах в Новгородской области к югу от Санкт-Петербурга, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3.
- 21 августа представитель ГУР подтвердил по меньшей мере один самолет на российском аэродроме "Шайковка" в результате атаки дрона.
- 23 августа ГУР выманило российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме в Харьковской области. Начальник ГУР сообщил, что пилот российского вертолета, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, его семью незаметно перевезли в Украину.
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