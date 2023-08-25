В начале ночи 25 августа в Калужской и Тульской областах работала российская противовоздушная обороны: судя по роликам в соцсетях, которые выкладывают местные жители, были сбиты неизвестные объекты. Российские пропагандистские каналы сообщают об атаке якобы на аэродром "Шайковка", откуда взлетают и бьют по Украине ракетами Х-22/32 стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

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Информации, что что-то куда-то долетело, пока нет, доступны лишь ролики с запусками противоракет и по меньшей мере двумя перехватами.

Также нет подтверждений, что действительно был атакован именно аэродром, поскольку несколько роликов, как утверждают паблики, где их выложили, сняты в районе Обнинска, а это не западная часть Калужской области, где расположен аэродром.

Не исключено, что ПВО работала в разных районах области.

Военное ведомство государства-окупанта РФ заявило, что "обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области ракета доработанного комплекса ПВО С-200".

Вслед за российскими пабликами версию о С-200 и "Шайковке", как это постоянно происходит, подхватили некоторые крупные украинские Telegram-ресурсы, публикуя "удар по аэродрому" как факт.

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Никаких подтверждений, что это была ракета С-200, нет. Z-паблики пишут, что "салют" – это якобы "разлет фрагментов твердого топлива" этой ракеты, однако точно такой же эффект наблюдается и при перехвате дронов Shahed-136, в которых нет твердого топлива.

Как и в прошлый раз, когда по законной военной цели – аэродрому "Шайковка" – был нанесен удар беспилотником (в результате чего уничтожен по меньшей мере один бомбардировщик), российские террористы, рисуя для своего населения альтернативную реальность, снова написали о "террористической атаке по гражданским объектам".

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По оценке эксперта, модифицированный С-200 может бить на расстояние, предположительно, до 360 км.

От границы Украины до "Шайковки" – около 210 км. Однако ЗРК С-200 – массивная и в классическом исполнении стационарная система, которую вряд ли разместили у границы.

ТТХ модифицированной версии, которая может быть мобильной, держат в секрете.

В Москве снова приостанавливали вылеты самолетов из аэропортов "Внуково" и "Домодедово".

Первые предположения, что Украина якобы начала бить именно ракетами С-200, начали делать в июле 2023 года.

Утром 9 июля был атакован Керченский мост, и это могло быть разведкой перед следующим результативным ударом 17 июля. На видео была видна работа ПВО по высотной цели.

Также 9 июля две ракеты долетели до Брянской области – в 170 км от границы с Украиной. На видео якобы падения одной из ракет зафиксировано хвостовое "оперение", похожее на ракету комплекса С-200.

28 июля были атакованы Таганрог и Азов. Ракеты не достигли вероятных целей – портов, используемых военными РФ. Но на кадрах прилета в центре Таганрога – опять характерное для С-200 оперение.

Утром 21 августа в Ростове прогремел мощный взрыв. Z-каналы написали о "С-200", власти – о "сверхзвуке", но что это было, неизвестно.

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