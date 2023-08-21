Утром 21 августа в Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв: местные жители сообщают, что у части домов "треснули стеклопакеты". Большинство пишет об одном взрыве, но часть людей утверждают, что было три. Возможно, это было эхо среди многоэтажных домов.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Взрыв прогремел ориентировочно в 10:38 утра.
Один из российских пропагандистских z-каналов пишет о "о работе ПВО и предварительном перехвате трех ракет С-200 в районе Ростова-на-Дону", но добавляет, что "информация требует подтверждения".
Губернатор Ростовской области заявил, что "громкие звуки - это переход самолета на сверхзвук".
Новость дополняется...
- Первые предположения, что Украина якобы начала бить именно ракетами С-200, начали делать в июле 2023 года.
- Утром 9 июля был атакован Крымский мост, и это могло быть разведкой перед следующим результативным ударом 17 июля. На видео была видна работа ПВО по высотной цели.
- Также 9 июля две ракеты долетели до Брянской области – в 170 км от границы с Украиной. На видео якобы падения одной из ракет зафиксировано хвостовое "оперение", похожее на ракету комплекса С-200.
- 28 июля были атакованы Таганрог и Азов. Ракеты не достигли вероятных целей – портов, используемых военными РФ. Но на кадрах прилета в центре Таганрога – опять характерное для С-200 оперение.
Читайте также: С-200. Может ли старая советская ракета стать украинским ATACMS
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВСУ о ракетах Х-32: Они не только летят дальше, но и точнее. Вопрос, сколько РФ произвела 24.07.2023Веб-камеры сливают работу ПВО. Воздушные силы: Надо координироваться с городскими властями 16.05.2023ВСУ: Все шесть ракет Х-47 "Кинжал" летели в Киев. Государственные объекты в приоритете РФ 16.05.2023
Последние новости
Комментарии