Утром 21 августа в Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв: местные жители сообщают, что у части домов "треснули стеклопакеты". Большинство пишет об одном взрыве, но часть людей утверждают, что было три. Возможно, это было эхо среди многоэтажных домов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Взрыв прогремел ориентировочно в 10:38 утра.

Один из российских пропагандистских z-каналов пишет о "о работе ПВО и предварительном перехвате трех ракет С-200 в районе Ростова-на-Дону", но добавляет, что "информация требует подтверждения".

Губернатор Ростовской области заявил, что "громкие звуки - это переход самолета на сверхзвук".

Новость дополняется...

Первые предположения, что Украина якобы начала бить именно ракетами С-200, начали делать в июле 2023 года.

Утром 9 июля был атакован Крымский мост, и это могло быть разведкой перед следующим результативным ударом 17 июля. На видео была видна работа ПВО по высотной цели.

Также 9 июля две ракеты долетели до Брянской области – в 170 км от границы с Украиной. На видео якобы падения одной из ракет зафиксировано хвостовое "оперение", похожее на ракету комплекса С-200.

28 июля были атакованы Таганрог и Азов. Ракеты не достигли вероятных целей – портов, используемых военными РФ. Но на кадрах прилета в центре Таганрога – опять характерное для С-200 оперение.

Читайте также: С-200. Может ли старая советская ракета стать украинским ATACMS

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.