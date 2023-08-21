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Вибух у Ростові. Z-канали пишуть про "ракети С-200", влада – про "надзвук". Що це було, невідомо видео

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 11:02
Скриншот
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Вранці 21 серпня в Ростові-на-Дону пролунав потужний вибух: місцеві жителі повідомляють, що в частині будинків "тріснули склопакети". Більшість пише про один вибух, але частина людей стверджує, що було три. Можливо, це була луна серед багатоповерхових будинків.

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Вибух пролунав орієнтовно о 10:38 ранку.

Один з російських пропагандистських z-каналів пише про "про роботу ППО та попереднє перехоплення трьох ракет С-200 в районі Ростова-на-Дону", але додає, що "інформація вимагає підтвердження".

Губернатор Ростовської області заявив, що "громкие звуки – это переход самолета на сверхзвук".

Новина доповнюється...

  • Перші припущення про те, що Україна нібито почала завдавати ударів саме ракетами С-200, почали робити у липні 2023 року.
  • Зранку 9 липня було атаковано Кримський міст, і це могло бути розвідкою перед наступним результативним ударом 17 липня. На відео було видно роботу ППО по висотній цілі. 
  • Також 9 липня дві ракети долетіли до Брянщини — у 170 км від кордону з Україною. На відео з нібито падінням однієї з ракет зафіксовано хвостове "оперення", схоже на ракету комплексу С-200.
  • 28 липня були атаковані Таганрог та Азов. Ракети не досягли ймовірних цілей – портів, що використовуються військовими РФ. Але на кадрах прильоту в центрі Таганрогу – знову характерне для С-200 оперення.

Читайте також: С-200. Чи може стара радянська ракета стати українським ATACMS

Євген Пилипенко
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війнаракетний ударс-200
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