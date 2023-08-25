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В России заявили, что ночью Крым атаковали более 40 дронов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 06:22
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Ночью 25 августа временно оккупированный Крым атаковали более 40 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Оккупанты рассказывают, что их ПВО якобы обнаружила 42 БПЛА, из которых девять дронов якобы уничтожены, а 33 – якобы подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.

Местные жители Крыма публикуют в Telegram-каналах видео, на которых слышен характерный звук пролетающих дронов. Сообщается, что соответствующие звуки и взрывы слышали от Симферополя до Перевального.

Кроме того, опубликован ролик, в котором утверждается, что зафиксирован пролет ракеты и взрыв в районе Красновки Симферопольской области, где неподалеку расположены воинские части.

В России заявили, что ночью Крым атаковали более 40 дронов – видео
  • Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
  • Рано утром 24 августа в Крыму состоялся бой с участием плавсредств и авиации. Как стало известно, ГУР и ВМС провели спецоперацию на полуострове – цели достигнуты, потерь нет.
  • Смотрите видео поднятия украинского флага бойцами ГУР и ВМС в День независимости во временно оккупированном Крыму.

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Наталья Медведева
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войнаКрымдроны
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