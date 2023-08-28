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В военной разведке намекнули, что, возможно, ударило по аэродрому с Ту-22М3 под Новгородом

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 14:19
В военной разведке намекнули, что, возможно, ударило по аэродрому с Ту-22М3 под Новгородом - Фото
Скриншот из анимационного ролика о "Мороке"

Быстрый и способный нести "тяжелую" полезную нагрузку на расстояние в несколько сотен километров, беспилотник "Морок" является одним из наиболее многообещающих проектов дронов-камикадзе украинской разработки, пишет The Economist. Журналист издания поговорил с координатором программы дронов в военной разведке ВСУ, военнослужащим с позывным "Детектив".

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Ресурс пишет, что украинские дроны, которые не задействованы в "психологических" операциях по Москве, используются для поражения складов топлива, логистических узлов российских оккупантов, арсеналов, маршрутов доставки и специфических объектов.

"Мы реагируем на обращения наших бригад. Они говорят нам, что знают, где хранится российское оружие, но не имеют возможности поразить его, и просят нас помочь", – рассказал он.

"Детектив" сообщил, что большая часть их недавней работы была сосредоточена на российских аэродромах относительно недалеко от границ Украины.

"Это "могло" включать в себя недавний удар по стратегическому бомбардировщику Ту-22М3 под Новгородом, добавил он, подмигивая", – пишет издание.

The Economist сообщил, что атака против оккупантов Крыма утром 25 августа была совершена с применением экспериментальных дронов: "Группа разработчиков направилась к стартовой точке на юге Украины для выполнения одной из самых смелых на сегодня воздушных миссий над территорией, контролируемой Россией: атаки на военную базу в глубине Крыма".

"Это было описано как испытательный запуск, в ходе которого многие прототипы дронов находились в экспериментальном режиме. Но некоторые из них справились с задачей. По данным местных источников, на базе произошли взрывы, несколько человек погибли, а раненые солдаты хлынули в местную больницу", – так описывает боевую операцию газета.

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"Морок" был одним из прототипов беспилотников, использованных в этом крымском налете, заявил источник. По его словам, новые возможности Украины наносить дальние воздушные удары являются результатом "пропастания семян, посеянных много месяцев назад".

"Разработка "Морока" была чудесным путешествием: после одного рискованного испытательного запуска в нескольких километрах от российской границы его разработчики за считанные минуты до удара ускользнули от приближающихся российских ракет", – отметили там.

Из-за того, что Россия неспособна прикрыть противовоздушной обороной всю свою обширную территорию, собеседник из команды "Морока" говорит, что для потенциального успеха операций достаточно на раннем этапе запуска дронов преодолеть 60-километровую полосу станции (радио)помех на границе и залететь в глубинку РФ.

"Около 35-40% дронов долетают до ближайших окрестностей цели. Информация об успехе миссии собирается со спутников, устройств слежения, сообщений в соцсетях и местных агентов", – пишет газета.

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"Детектив" говорит, что ему регулярно звонят с передовой и благодарят за последнюю успешную операцию: "Они рассказывают, как провели два или три дня без российских бомбежек. Такие звонки оправдывают трудности работы".

Теперь идет процесс наращивания серийного производства: "Перед командой "Морока" сейчас стоит непростая задача: найти ресурсы для масштабирования".

Євген Пилипенко
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