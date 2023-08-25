Удар по 126-й бригаде РФ в Крыму был спецоперацией СБУ и ВСУ: источники озвучили детали

Сегодня, 25 августа, был нанесен удар по российской 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. Это была совместная спецоперация военной контрразведки Службы безопасности Украины и ВСУ, сообщили источники LIGA.net в СБУ.

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По данным источников в спецслужбе, по оккупантам успешно отработали беспилотники. Их точное количество не называют, но отмечают, что это была "группа дронов".

Источники утверждают, что "уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян". Были поражены и места хранения боеприпасов, а также получила серьезные повреждения военная техника.

"Оккупанты оказались абсолютно неготовыми к такой спецоперации СБУ и ВСУ. Нашим беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага", – сказал собеседник LIGA.net.

Источники в СБУ прогнозируют "еще больше сюрпризов для оккупантов в будущем".

Информация об ударе появилась сегодня в российских пабликах, а позже ГУР в комментарии LIGA.net подтвердило поражение россиян в Крыму.

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