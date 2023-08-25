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Россияне в Крыму заявляют о "повторной высадке десанта": перехвате ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 19:55
Перехват: ГУР
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Россияне во временно оккупированном Крыму "паникуют из-за повторной высадки украинского десанта". Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны и опубликовало соответствующий перехват.

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В перехваченном разговоре находящиеся на территории полуострова российские захватчики сообщают о "повторной высадке украинского десанта", которая якобы произошла в западной части Крыма вблизи озера Донузлав.

В радиоперехвате российский оккупант рассказывает, что речь идет о населенном пункте Новоозерное.

"Так, информация: возле Новоозерного высадка десанта. Как вчера в Оленевке <...> У кого есть квадрокоптеры – разрешили поднять с согласованием с "ракетосами", со всеми, кто их может сбить. Ведем разведку, при нападении – отражаем", – сказал захватчик.

ГУР заявило, что "может констатировать", что подразделения российской оккупационной армии "имеют проблемы с психологической стойкостью и слаженностью".

  • 23 августа в поселке Оленевка произошел взрыв, была информация об ударе по военному объекту россиян.
  • Позже в ГУР сообщили, что в Оленовке уничтожен С-400 вместе с оккупантами.

Читайте также: Нанесен удар по 126-й гвардейской бригаде РФ в оккупированном Крыму – ГУР

Оксана Житнюк
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гурперехватКрымОленевкадесант
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