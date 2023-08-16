Росія почала виготовляти деталі до дронів-камікадзе Shahed-136, щось найбільш примітивне – ГУР
Російські загарбники почали виготовляти окремі деталі до дронів-камікадзе Shahed-136, однак найбільш примітивні. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в етері телемарафону.
"Наразі йдеться про великовузлове складання, і про збільшення локалізації: з'являються окремі деталі вже власне російського виробництва – щось таке примітивне, найпростіше, що росіяни можуть у цій зброї виробляти", – сказав він.
Юсов зазначив, що і самі дрони-камікадзе Shahed-136 не є "дуже складною та надсучасною зброєю".
Представник ГУР сказав, що у РФ є намір та завдання вийти на повноцінне виробництва цих безпілотників.
Юсов зауважив, що таке завдання окупанти ставлять перед собою "давно", і виконати його в них досі не виходило.
"Однак це серйозний виклик для України, для українських сил безпеки й оборони, зокрема предмет для наших партнерів щодо посилення українських систем і засобів протиповітряної та протиракетної оборони", – підсумував він.
Наприкінці липня російське опозиційне ЗМІ "Протокол" опублікувало розслідування про те, як у Татарстані відбувається складання дронів Shahed-136 з іранських складників.
У ніч проти 16 серпня російські загарбники атакували Україну кількома хвилями дронів-камікадзе Shahed-136, протиповітряна оборона збила 13 цілей у Миколаївській та Одеській областях.
Один із "шахедів", який атакував Ізмаїл 2 серпня, міг впасти в Румунії після перехоплення ППО ЗСУ, повідомили очевидці. Офіційно Румунія, країна НАТО, "не знайшла доказів".
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