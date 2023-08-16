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Росія почала виготовляти деталі до дронів-камікадзе Shahed-136, щось найбільш примітивне – ГУР

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 17:43
Росія почала виготовляти деталі до дронів-камікадзе Shahed-136, щось найбільш примітивне – ГУР - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Скриншот анімації від AiTelly)

Російські загарбники почали виготовляти окремі деталі до дронів-камікадзе Shahed-136, однак найбільш примітивні. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в етері телемарафону.

"Наразі йдеться про великовузлове складання, і про збільшення локалізації: з'являються окремі деталі вже власне російського виробництва – щось таке примітивне, найпростіше, що росіяни можуть у цій зброї виробляти", – сказав він.

Юсов зазначив, що і самі дрони-камікадзе Shahed-136 не є "дуже складною та надсучасною зброєю".

Представник ГУР сказав, що у РФ є намір та завдання вийти на повноцінне виробництва цих безпілотників.

Юсов зауважив, що таке завдання окупанти ставлять перед собою "давно", і виконати його в них досі не виходило.

"Однак це серйозний виклик для України, для українських сил безпеки й оборони, зокрема предмет для наших партнерів щодо посилення українських систем і засобів протиповітряної та протиракетної оборони", – підсумував він.

ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" для геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.

  • Наприкінці липня російське опозиційне ЗМІ "Протокол" опублікувало розслідування про те, як у Татарстані відбувається складання дронів Shahed-136 з іранських складників.

  • У ніч проти 16 серпня російські загарбники атакували Україну кількома хвилями дронів-камікадзе Shahed-136, протиповітряна оборона збила 13 цілей у Миколаївській та Одеській областях.

  • Один із "шахедів", який атакував Ізмаїл 2 серпня, міг впасти в Румунії після перехоплення ППО ЗСУ, повідомили очевидці. Офіційно Румунія, країна НАТО, "не знайшла доказів".

Читайте також: "Ми не можемо засипати фронт "Мавіками". Як Україні перемогти у війні дронів

Артем Джеріпа
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