ЗСУ: Росіяни вночі атакували Україну кількома хвилями дронів Shahed-136. ППО збила 13 штук

Російські окупанти атакували Україну кількома хвилями дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 16 серпня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що загарбники били по портовій інфраструктурі Одеської області — БПЛА запускалися з Приморсько-Ахтарська в кілька хвиль.

Українська протиповітряна оборона збила 13 цілей у Миколаївській та Одеській областях.

Раніше стало відомо про прильоти в один із портів на Дунаї у південній частині Одеської області. Пошкоджено складські приміщення та зерносховища, жертв та постраждалих немає.

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