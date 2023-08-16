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ЗСУ: Росіяни вночі атакували Україну кількома хвилями дронів Shahed-136. ППО збила 13 штук

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16.08.2023, 08:44
ЗСУ: Росіяни вночі атакували Україну кількома хвилями дронів Shahed-136. ППО збила 13 штук - Фото
Мобільна група ППО (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували Україну кількома хвилями дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 16 серпня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що загарбники били по портовій інфраструктурі Одеської області — БПЛА запускалися з Приморсько-Ахтарська в кілька хвиль.

Українська протиповітряна оборона збила 13 цілей у Миколаївській та Одеській областях.

Раніше стало відомо про прильоти в один із портів на Дунаї у південній частині Одеської області. Пошкоджено складські приміщення та зерносховища, жертв та постраждалих немає.

Читайте також: Дрони росіян зайшли річищем Дунаю на Ізмаїл та Рені. Їх збивають, на Одещині вибухи

Дмитро Гриниченко
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війнаодеська областьповітряні силиппоShahed-136дрони-камікадзе
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