ЗСУ: Росіяни вночі атакували Україну кількома хвилями дронів Shahed-136. ППО збила 13 штук
16.08.2023, 08:44
Мобільна група ППО (Фото: ЗСУ)
Російські окупанти атакували Україну кількома хвилями дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 16 серпня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що загарбники били по портовій інфраструктурі Одеської області — БПЛА запускалися з Приморсько-Ахтарська в кілька хвиль.
Українська протиповітряна оборона збила 13 цілей у Миколаївській та Одеській областях.
Раніше стало відомо про прильоти в один із портів на Дунаї у південній частині Одеської області. Пошкоджено складські приміщення та зерносховища, жертв та постраждалих немає.
- Вночі 15 серпня 2023 року був наймасштабніший за війну російський ракетний удар на заході України: прильоти у Львові, Луцьку та інших місцях.
- РФ атакувала Україну "Калібрами", Х-22, Х-101 та С-300.
- Один із Shahed-136, який атакував Ізмаїл 2 серпня, міг впасти в Румунії після перехоплення ППО ЗСУ, повідомили очевидці. Офіційно Румунія, країна НАТО, "не знайшла доказів".
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