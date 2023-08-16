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ВСУ: Россияне ночью атаковали Украину несколькими волнами дронов Shahed. ПВО сбила 13 штук

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 08:44
ВСУ: Россияне ночью атаковали Украину несколькими волнами дронов Shahed. ПВО сбила 13 штук - Фото
Мобильная группа ПВО (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты атаковали Украину несколькими волнами дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 16 августа. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что захватчики били по портовой инфраструктуре Одесской области — БПЛА запускались из Приморско-Ахтарска в несколько волн. 

Украинская противовоздушная оборона сбила 13 целей в Николаевской и Одесской областях. 

Ранее стало известно о прилетах в один из портов на Дунае в южной части Одесской области. Повреждены складские помещения и зернохранилища, жертв и пострадавших нет.

Читайте также: Дроны россиян зашли по руслу Дуная на Измаил и Рени. Их сбивают, в Одесской области взрывы

Дмитрий Гриниченко
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