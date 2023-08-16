ВСУ: Россияне ночью атаковали Украину несколькими волнами дронов Shahed. ПВО сбила 13 штук
16.08.2023, 08:44
Мобильная группа ПВО (Фото: ВСУ)
Российские оккупанты атаковали Украину несколькими волнами дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 16 августа. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что захватчики били по портовой инфраструктуре Одесской области — БПЛА запускались из Приморско-Ахтарска в несколько волн.
Украинская противовоздушная оборона сбила 13 целей в Николаевской и Одесской областях.
Ранее стало известно о прилетах в один из портов на Дунае в южной части Одесской области. Повреждены складские помещения и зернохранилища, жертв и пострадавших нет.
- Ночью 15 августа 2023 года был самый масштабный за войну российский ракетный удар по западу Украины: прилеты во Львове, Луцке и других местах.
- РФ атаковала Украину "Калибрами", Х-22, Х-101 и С-300.
- Один из Shahed-136, атаковавший Измаил 2 августа, мог упасть в Румынии после перехвата ПВО ВСУ, сообщили очевидцы. Официально Румыния, страна НАТО, "не нашла доказательств".
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