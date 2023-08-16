РФ начала производить детали к дронам-камикадзе Shahed-136, что-то самое примитивное – ГУР
Российские захватчики начали изготавливать отдельные детали к дронам-камикадзе Shahed-136, однако наиболее примитивные. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"Сейчас речь идет о крупноузловой сборке, и да, об увеличении локализации: появляются отдельные детали уже собственно российского производства – что-то такое примитивное, самое простое, что россияне могут в этом оружии производить", – сказал он.
Юсов отметил, что и сами дроны-камикадзе Shahed-136 не являются "очень сложным и сверхсовременным оружием".
Представитель ГУР сказал, что у РФ есть намерение и задача выйти на полноценное производство этих беспилотников.
Юсов заметил, что такую задача оккупанты ставят перед собой "давно", и выполнить ее у них до сих пор не получалось.
"Тем не менее это серьезный вызов для Украины, для украинских сил безопасности и обороны, и в том числе предмет для наших партнеров по поводу усиления украинских систем и средств противовоздушной и противоракетной обороны", – подытожил он.
- В конце июля российское оппозиционное СМИ "Протокол" опубликовало расследование о том, как в Татарстане проходит сборка дронов Shahed-136 из иранских комплектующих.
- В ночь на 16 августа российские захватчики атаковали Украину несколькими волнами дронов-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона сбила 13 целей в Николаевской и Одесской областях.
- Один из "шахедов", атаковавший Измаил 2 августа, мог упасть в Румынии после перехвата ПВО ВСУ, сообщили очевидцы. Официально Румыния, страна НАТО, "не нашла доказательств".
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