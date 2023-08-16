РФ начала производить детали к дронам-камикадзе Shahed-136, что-то самое примитивное – ГУР

Российские захватчики начали изготавливать отдельные детали к дронам-камикадзе Shahed-136, однако наиболее примитивные. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Сейчас речь идет о крупноузловой сборке, и да, об увеличении локализации: появляются отдельные детали уже собственно российского производства – что-то такое примитивное, самое простое, что россияне могут в этом оружии производить", – сказал он.

Юсов отметил, что и сами дроны-камикадзе Shahed-136 не являются "очень сложным и сверхсовременным оружием".

Представитель ГУР сказал, что у РФ есть намерение и задача выйти на полноценное производство этих беспилотников.

Юсов заметил, что такую задача оккупанты ставят перед собой "давно", и выполнить ее у них до сих пор не получалось.

"Тем не менее это серьезный вызов для Украины, для украинских сил безопасности и обороны, и в том числе предмет для наших партнеров по поводу усиления украинских систем и средств противовоздушной и противоракетной обороны", – подытожил он.

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражировочный боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей . "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражировочный боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно спутать с чем-нибудь другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" для геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксировано на фронте в сентябре 2022 возле Купянска.

В конце июля российское оппозиционное СМИ "Протокол" опубликовало расследование о том, как в Татарстане проходит сборка дронов Shahed-136 из иранских комплектующих.

В ночь на 16 августа российские захватчики атаковали Украину несколькими волнами дронов-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона сбила 13 целей в Николаевской и Одесской областях.

Один из "шахедов", атаковавший Измаил 2 августа, мог упасть в Румынии после перехвата ПВО ВСУ, сообщили очевидцы. Официально Румыния, страна НАТО, "не нашла доказательств".

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