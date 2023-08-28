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Української фори у тактичних дронах на фронті перед окупантами більше немає — The Economist

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 15:32
Української фори у тактичних дронах на фронті перед окупантами більше немає — The Economist - Фото
Оператор дрона з 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади

Росія позбавила Україну первісної переваги в тактичних дронах на передовій, яка раніше становила три до одного на користь Сил оборони. Про це розповіло The Economist "джерело, близьке до головнокомандувача" Валерія Залужного.

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"Зараз сторони перебувають у паритеті", – повідомив співрозмовник.

Видання зазначило, що нові станції радіоелектронної боротьби ("глушилки"), встановлені на російських танках та інших дорогих об'єктах, знижують здатність українських операторів FPV-дронів спрямовувати їх у найбільш уразливі ділянки цілі.

За словами співрозмовника The Economist у Генеральному штабі, будь-яка технологічна перевага, якою колись користувалася Україна, "завжди тимчасова": обидві сторони навчаються одна в одної, а зворотний інжиніринг відбувається швидше.

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"У нас був досвід захисту від російських дронів, і ми швидко покращили наші показники. Вони теж це зроблять. Україні доведеться подумати про нові асиметричні способи використання дронів, у тому числі про використання штучного інтелекту для підвищення точності", – сказало джерело у ГШ.

Газета пише, що високопоставлене джерело в українській розвідці припустило, що окупанти, "швидше за все", накопичують запаси дронів для продовження їхньої терористичної кампанії з руйнування енергетичної інфраструктури України напередодні зими.

Українська програма безпілотників не має єдиної структури управління чи закупівель, зазначили у статті. Декілька державних організацій, у тому числі всі спецслужби, мають свої власні програми дронів. Є чимало приватних розробників – як окремих ентузіастів, так і організацій.

"Ці компоненти організовані в осередки, які не сполучені один з одним. Це сприяє безпеці та конкуренції, але може ускладнити оптимізацію та масове виробництво", – описали ситуацію у виданні.

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Там додали, що влада, особливо Мінцифра, намагається оптимізувати фінансування цих програм і усунути бюрократичну тяганину, "але бюрократія, корупція та корисливі інтереси в українській військовій промисловості продовжують гальмувати розвиток".

Тим часом, зазначає журналіст, фінансування – не єдина перешкода масштабуванню дрон-програм.

"Дешеві компоненти та електроніку знайти складно, як і авіаційних фахівців. У Росії на цьому фронті справи кращі: хоч і повільно, але зараз вона налагодила масове виробництво", – йдеться в матеріалі.

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Євген Пилипенко
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