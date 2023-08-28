The Economist: Украинской форы в тактических дронах на фронте перед оккупантами больше нет
Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических дронах на передовой, ранее составлявшего три к одному в пользу Сил обороны. Об этом рассказал The Economist "источник, близкий к главнокомандующему" Валерию Залужному.
"Сейчас стороны находятся в паритете", – сообщил собеседник.
Издание отметило, что новые станции радиоэлектронной борьбы ("глушилки"), установленные на российских танках и других дорогостоящих объектах, снижают способность украинских операторов FPV-дронов направлять их в наиболее уязвимые участки цели.
По словам собеседника The Economist в Генеральном штабе, любое технологическое преимущество, которым когда-то пользовалась Украина, "всегда временное": обе стороны учатся друг у друга, а обратный инжиниринг происходит быстрее.
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"У нас был опыт защиты от российских дронов, и мы быстро улучшили наши показатели. Они тоже это сделают. Украине придется подумать о новых асимметричных способах использования дронов, в том числе об использовании искусственного интеллекта для повышения точности", – сказал источник в ГШ.
Газета пишет, что некий высокопоставленный источник в украинской разведке предположил, что оккупанты, "скорее всего", накапливают запасы дронов для продолжения их террористической кампании по разрушению энергетической инфраструктуры Украины в преддверии зимы.
Украинская программа беспилотников не имеет единой структуры управления или закупок, отметили в статье. Несколько государственных организаций, в том числе все спецслужбы, имеют свои собственные программы дронов. Есть немало частных разработчиков, как отдельных энтузиастов, так и организаций.
"Эти компоненты организованы в ячейки, которые не сообщаются друг с другом. Это способствует безопасности и конкуренции, но может затруднить оптимизацию и массовое производство", – описали ситуацию в издании.
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Там добавили, что власти, особенно Минцифра, пытаются оптимизировать финансирование этих программ и устранить бюрократическую волокиту, "но бюрократия, коррупция и корыстные интересы в украинской военной промышленности продолжают тормозить развитие".
Между тем, отмечает журналист, финансирование – не единственное препятствие для масштабирования дрон-программ.
"Дешевые компоненты и электронику найти сложно, как и авиационных специалистов. В России на этом фронте дела обстоят лучше: хоть и медленно, но сейчас она наладила массовое производство", – говорится в материале.
- 19 августа 2023 года диверсанты в России атаковали военный аэродром под Новгородом.
- Источник сообщил LIGA.net, что удар 25 августа по в/ч 12676 ВС РФ в захваченном Крыму был спецоперацией СБУ и ВСУ.
- В военной разведке намекнули, что, возможно, ударило по аэродрому под Новгородом, а также по в/ч 12676 оккупантов.
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