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The Economist: Украинской форы в тактических дронах на фронте перед оккупантами больше нет

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 15:32
The Economist: Украинской форы в тактических дронах на фронте перед оккупантами больше нет - Фото
Оператор дрона из 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады

Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических дронах на передовой, ранее составлявшего три к одному в пользу Сил обороны. Об этом рассказал The Economist "источник, близкий к главнокомандующему" Валерию Залужному.

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"Сейчас стороны находятся в паритете", – сообщил собеседник.

Издание отметило, что новые станции радиоэлектронной борьбы ("глушилки"), установленные на российских танках и других дорогостоящих объектах, снижают способность украинских операторов FPV-дронов направлять их в наиболее уязвимые участки цели.

По словам собеседника The Economist в Генеральном штабе, любое технологическое преимущество, которым когда-то пользовалась Украина, "всегда временное": обе стороны учатся друг у друга, а обратный инжиниринг происходит быстрее.

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"У нас был опыт защиты от российских дронов, и мы быстро улучшили наши показатели. Они тоже это сделают. Украине придется подумать о новых асимметричных способах использования дронов, в том числе об использовании искусственного интеллекта для повышения точности", – сказал источник в ГШ.

Газета пишет, что некий высокопоставленный источник в украинской разведке предположил, что оккупанты, "скорее всего", накапливают запасы дронов для продолжения их террористической кампании по разрушению энергетической инфраструктуры Украины в преддверии зимы.

Украинская программа беспилотников не имеет единой структуры управления или закупок, отметили в статье. Несколько государственных организаций, в том числе все спецслужбы, имеют свои собственные программы дронов. Есть немало частных разработчиков, как отдельных энтузиастов, так и организаций.

"Эти компоненты организованы в ячейки, которые не сообщаются друг с другом. Это способствует безопасности и конкуренции, но может затруднить оптимизацию и массовое производство", – описали ситуацию в издании.

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Там добавили, что власти, особенно Минцифра, пытаются оптимизировать финансирование этих программ и устранить бюрократическую волокиту, "но бюрократия, коррупция и корыстные интересы в украинской военной промышленности продолжают тормозить развитие".

Между тем, отмечает журналист, финансирование – не единственное препятствие для масштабирования дрон-программ.

"Дешевые компоненты и электронику найти сложно, как и авиационных специалистов. В России на этом фронте дела обстоят лучше: хоть и медленно, но сейчас она наладила массовое производство", – говорится в материале.

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Євген Пилипенко
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