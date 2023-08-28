"Большой Бандерик". Минобороны показало украинский дрон, который уже на фронте – фото

Дрон "Большой Бандерик" украинского производства начали успешно применять на фронте. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, которое допустило дрон к эксплуатации.

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Ведомство отмечает, что дрон является воплощением передовых идей из-за своих характеристик:

→ восемь мощных моторов – обеспечивают надежную работу;

→ нагрузка до 31,5 кг – готовность к различным задачам;

→ мультифункциональная система сброса – точная доставка различных типов боеприпасов;

→ в удаленном управлении из любой точки мира – обеспечивается универсальной наземной станцией.

Ведомство сообщает, что дрон показал "прекрасный" результат во время испытаний радиоэлектронной борьбы: "Успешно функционировал, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне".

Дрон был допущен Минобороны к эксплуатации в апреле 2023 года.

Допуск вооружения занял месяц благодаря ускоренной процедуре от Акселератора Минобороны, говорится в сообщении.

"Это — результат командной работы разработчиков и военных специалистов", – подытожили в Минобороны.

В Минобороны сообщали, что ведомство взяло на вооружение 28 моделей беспилотников украинского производства, в ВСУ были поставлены "тысячи единиц" в рамках закупок ведомства. Из-за соображений безопасности неизвестно, какие БПЛА и в каких объемах поставляются.

31 июля заместитель министра обороны Маляр сообщила, что Министерство обороны полностью выполнило заказ Генерального штаба по дронам военного назначения. Впоследствии она уточнила, что дроны гражданского назначения в войска передают волонтеры и поставляют другие государственные гражданские ведомства.

18 августа на фронт было отправлено более 270 ударных дронов Vampire по государственной программе "Армия дронов".

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