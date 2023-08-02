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Маляр уточнила, что Минобороны выполняет запрос на беспилотники именно военного назначения

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 21:25
Маляр уточнила, что Минобороны выполняет запрос на беспилотники именно военного назначения - Фото
Анна Маляр (Фото: Telegram Анны Маляр)

Заместитель министра обороны Анна Маляр уточнила, что Минобороны выполняет запрос Генерального штаба насчет беспилотников военного назначения. Она сделала это после заголовка в новости LIGA.net, в котором не было указано, какие именно дроны поставило Минобороны. Об этом Маляр сообщила в своем Telegram.

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"Минобороны закупает товары военного назначения только те, которые заказывает ВСУ – такой порядок. ВСУ заказывает у Минобороны беспилотники военного назначения. Этот заказ выполняется в том объеме, в котором заказаны", – написала она.

Минобороны закупает беспилотники военного назначения, которые прошли испытания, кодификацию и допущены к эксплуатации в войсках.

Беспилотники гражданского назначения в войска передают волонтеры и поставляют другие государственные гражданские ведомства, отметила Маляр.

Этим ведомствам выделены средства из бюджета именно на БПЛА гражданского назначения, отметила она.

Также Маляр поблагодарила украинцев, помогающих покупать БПЛА для фронта.

"Государство знает о количественной потребности фронта в БПЛА и системно работает над тем, чтобы максимально эту потребность удовлетворить", – подытожила Маляр.

  • 31 июля Маляр сообщила, что Министерство обороны полностью выполнило заказ Генерального штаба по дронам военного назначения.
  • В Минобороны сообщали, что ведомство взяло на вооружение 28 моделей беспилотников украинского производства, в ВСУ были поставлены "тысячи единиц" в рамках закупок ведомства. Из-за соображений безопасности неизвестно, какие БПЛА и в каких объемах поставляются.
  • 2 августа министр обороны Резников показал FPV-дрон-камикадзе без боеприпаса, официально ставшего в эксплуатацию в ВСУ.

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Артём Джерипа
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