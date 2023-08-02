Резников показал FPV-дрон-камикадзе, который официально взят на вооружение в ВСУ – фото

Министр обороны Алексей Резников показал FPV-дрон-камикадзе без боеприпаса, который официально становится в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины. Пост он разместил в соцсетях на личных аккаунтах.

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По его словам, это "десятая модель" с "убедительными ТТХ", которая прошла все необходимые процедуры, после чего он подписал приказ на пуск дрона в производство.

Сейчас дрон, как и другие модели, собирается в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих: "Следующий уровень – производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию, чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок армии при любых обстоятельствах".

Глава Минобороны обещает "новый масштаб производства".

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Украина также создает FPV-дроны с искусственным интеллектом: преследуют цель без оператора, пишет WP.

Ночью 2 августа 2023 года произошла массированная атака тяжелых дронов-камикадзе ВС РФ на Измаил рядом с Румынией и вокруг Киева.

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