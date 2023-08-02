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Резников показал FPV-дрон-камикадзе, который официально взят на вооружение в ВСУ – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 10:28
Резников показал FPV-дрон-камикадзе, который официально взят на вооружение в ВСУ – фото - Фото
Дрон-камикадзе (иллюстративное фото - 46 ОАЭМБр)

Министр обороны Алексей Резников показал FPV-дрон-камикадзе без боеприпаса, который официально становится в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины. Пост он разместил в соцсетях на личных аккаунтах.

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По его словам, это "десятая модель" с "убедительными ТТХ", которая прошла все необходимые процедуры, после чего он подписал приказ на пуск дрона в производство.

Сейчас дрон, как и другие модели, собирается в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих: "Следующий уровень – производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию, чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок армии при любых обстоятельствах".

Глава Минобороны обещает "новый масштаб производства".

Новость дополняется...

Євген Пилипенко
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Алексей Резниковвойнатехнологиидрондрон-камикадзеFPV
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