FPV-дрон-камікадзе офіційно взято на озброєння у ЗСУ – фото від Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков показав FPV-дрон-камікадзе без боєприпасу, який офіційно стає в експлуатацію у Збройних Силах України. Пост він розмістив у соцмережах на особистих акаунтах.

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За його словами, це "десята модель" із "переконливими ТТХ", яка пройшла всі необхідні процедури, після чого він підписав наказ на пуск дрона у виробництво.

Зараз дрон, як і інші моделі, збирається в Україні, але переважно з іноземних компонентів: "Наступний рівень – виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин".

Глава Міноборони обіцяє "новий масштаб виробництва".

Глава Міноборони заявив, що за 15 місяців повномасштабної війни взято на озброєння/в експлуатацію понад 30 моделей БПЛА різних типів – розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражувальних боєприпасів.

Також офіційно створено боєприпаси для БПЛА як окрему категорію.

"Все це тестується на полі бою нашими воїнами, модернізується. Поступово відбудеться уніфікація. Зараз ми діємо максимально гнучко, щоб усі спроможні команди розробників та виробників мали можливість себе проявити", – пояснив Резніков.

Як висловився міністр, "демонстративно будувати завод розміром зі стадіон ми не будемо", принаймні не зараз.

"Ми знайдемо асиметричне рішення, ворог його відчує на полі бою. Рухаємось невпинно. Перемога буде", – резюмував він.

Україна також створює FPV-дрони зі штучним інтелектом: переслідують ціль без оператора, пише WP.

Вночі 2 серпня 2023 року відбулася масована атака важких дронів-камікадзе ЗС РФ на Ізмаїл поряд з Румунією та навколо Києва.

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