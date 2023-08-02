Маляр уточнила, що Міноборони виконує запит на безпілотники саме військового призначення
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що Міноборони виконує запит Генерального штабу щодо безпілотників військового призначення. Вона зробила це після заголовку у новині LIGA.net, у якому не було вказано, які саме дрони поставило Міноборони. Про це Маляр повідомила у своєму Telegram.
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"Міноборони закуповує товари військового призначення лише ті, які замовляє ЗСУ – такий порядок. ЗСУ замовляє в Міноборони безпілотники військового призначення. Це замовлення виконується в тому обсязі, в якому замовлено", – написала вона.
Міноборони закуповує ті безпілотники військового призначення, які пройшли випробування, кодифікацію і допущені до експлуатації у військах.
Безпілотники цивільного призначення у війська передають волонтери та постачають інші державні цивільні відомства, зауважила Маляр.
Цим відомствам виділені кошти з бюджету саме на БПЛА цивільного призначення, зазначила вона.
Також Маляр подякувала українцям, які допомагають купувати БПЛА для фронту.
"Держава знає про кількісну потребу фронту у БПЛА і системно працює над тим, щоб максимально цю потребу задовольнити", – підсумувала Маляр.
- 31 липня Маляр повідомила, що Міністерство оборони повністю виконало замовлення Генерального штабу щодо дронів військового призначення.
- У Міноборони повідомляли, що відомство взяло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва, до ЗСУ було поставлено "тисячі одиниць" у межах закупівель відомства. Через міркування безпеки невідомо, які саме БПЛА та в яких обсягах постачаються.
- 2 серпня міністр оборони Резніков показав FPV-дрон-камікадзе без боєприпасу, який офіційно стає в експлуатацію у ЗСУ.
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