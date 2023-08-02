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Маляр уточнила, що Міноборони виконує запит на безпілотники саме військового призначення

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 21:25
Маляр уточнила, що Міноборони виконує запит на безпілотники саме військового призначення - Фото
Ганна Маляр (Фото: Telegram Ганни Маляр)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що Міноборони виконує запит Генерального штабу щодо безпілотників військового призначення. Вона зробила це після заголовку у новині LIGA.net, у якому не було вказано, які саме дрони поставило Міноборони. Про це Маляр повідомила у своєму Telegram.

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"Міноборони закуповує товари військового призначення лише ті, які замовляє ЗСУ – такий порядок. ЗСУ замовляє в Міноборони безпілотники військового призначення. Це замовлення виконується в тому обсязі, в якому замовлено", – написала вона.

Міноборони закуповує ті безпілотники військового призначення, які пройшли випробування, кодифікацію і допущені до експлуатації у військах.

Безпілотники цивільного призначення у війська передають волонтери та постачають інші державні цивільні відомства, зауважила Маляр.

Цим відомствам виділені кошти з бюджету саме на БПЛА цивільного призначення, зазначила вона.

Також Маляр подякувала українцям, які допомагають купувати БПЛА для фронту.

"Держава знає про кількісну потребу фронту у БПЛА і системно працює над тим, щоб максимально цю потребу задовольнити", – підсумувала Маляр.

  • 31 липня Маляр повідомила, що Міністерство оборони повністю виконало замовлення Генерального штабу щодо дронів військового призначення.
  • У Міноборони повідомляли, що відомство взяло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва, до ЗСУ було поставлено "тисячі одиниць" у межах закупівель відомства. Через міркування безпеки невідомо, які саме БПЛА та в яких обсягах постачаються.
  • 2 серпня міністр оборони Резніков показав FPV-дрон-камікадзе без боєприпасу, який офіційно стає в експлуатацію у ЗСУ.

Читайте також: Міноборони не закуповує дрони Mavic, щоб не зіпсувати стосунки зі США – заступник Резнікова

Артем Джеріпа
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війнаміноборонидрониГанна Малярбезпілотникивійськове призначення
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