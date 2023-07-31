Дрони для ЗСУ. Міноборони повністю виконало запит Генштабу щодо безпілотників – Маляр

Міністерство оборони повністю виконало замовлення Генерального штабу щодо дронів військового призначення, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна".

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"Ті, що військового [призначення], повністю всі замовлення, які передані нам від Генерального штабу, Міністерством оборони виконані, і всі контракти укладені, і все це працює на фронті", – сказала вона.

Маляр зазначила: за законом, відомство має право закуповувати виключно те, що замовляє Генштаб.

Генеральний штаб формує запит і може замовляти товари військового призначення у Міноборони.

Маляр зауважила, що "абсолютна" більшість цих безпілотників зроблена українськими виробниками: "Це різні виробники, це не один, це різних типів безпілотники".

Вона зазначила, що в Україні є "технологічний прорив" за час війни та Міноборони створило "дуже сприятливі" умови для того, аби виробник пройшов усі дозволи та випробовування.

"Ми максимально настільки скоротили, що навіть для стандартів НАТО це ще більш скорочені терміни. І сьогодні цілодобово ця система працює", – сказала Маляр.

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Про дрони невійськового призначення Маляр сказала, що потреба в них на фронті "повністю вирахувана" і Міноборони точно знає, скільки їх треба на місяць.

Вона зауважила, що відомство не може закуповувати товар такого типу, тому цим займаються інші цивільні відомства.

Для цього ухвалені рішення Кабміном і Верховною Радою та виділені кошти, повідомила Маляр.

Серед таких дронів "дуже високий" відсоток втрат, тому необхідне їхнє постійне поповнення у великій кількості, зауважила вона.

За словами Маляр, на сьогодні держава "максимально все, що може" робить стосовно дронів невійськового типу.

Також вона подякувала громадянам за допомогу у забезпеченні Сил оборони цивільними дронами.

У Міноборони повідомляли, що відомство взяло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва, до ЗСУ було поставлено "тисячі одиниць" у межах закупівель відомства. Через міркування безпеки невідомо, які саме БПЛА та в яких обсягах постачаються.

В середині липня Окнянська селищна рада Одещини оголосила про проведення тендеру на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3 або еквіваленту. Тендер щодо купівлі дронів того ж типу оголосили й у Луцькій міській раді.

Вранці 30 липня у центрі Москви пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося уразити засобам радіоелектронної боротьби, але водночас вони потрапили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.

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