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"Пограємо в міста": Притула та Стерненко показали нові дрони та натякнули на їхні цілі видео

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 15:54
Сергей Притула и Сергей Стерненко (Фото - скриншот из видео)
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Сергій Притула та Сергій Стерненко своєрідно "звітували" про придбані за підсумками краудфандингу дрони-камікадзе і натякнули, по яких цілях вони застосовуватимуться.

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"Пограємо в міста", – пропонує Притула, і потім вони зі Стерненком називають кілька російських міст – Кінгісепп, Перм, Москва, Архангельськ.

"Боюся, що до Архангельська вони не долетять", – каже Притула.

"Поки що", – відповідає Стерненко.

У коментарі до цього ж відео в Telegram Стерненко також натякнув, що удар дронами по Москві – це "тільки пристрілка", і опублікував кілька фото з дронами.

Фото – Telegram Стерненко

Фото – Telegram Стерненко
  • Вранці 30 липня  у центрі Москви пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося уразити засобам радіоелектронної боротьби, але при цьому вони потрапили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.

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Сергій Бережний
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Сергій Притуласергій стерненкокраудфандингдрони-камікадзе
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