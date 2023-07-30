Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Сергій Притула та Сергій Стерненко своєрідно "звітували" про придбані за підсумками краудфандингу дрони-камікадзе і натякнули, по яких цілях вони застосовуватимуться.
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"Пограємо в міста", – пропонує Притула, і потім вони зі Стерненком називають кілька російських міст – Кінгісепп, Перм, Москва, Архангельськ.
"Боюся, що до Архангельська вони не долетять", – каже Притула.
"Поки що", – відповідає Стерненко.
У коментарі до цього ж відео в Telegram Стерненко також натякнув, що удар дронами по Москві – це "тільки пристрілка", і опублікував кілька фото з дронами.
- Вранці 30 липня у центрі Москви пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося уразити засобам радіоелектронної боротьби, але при цьому вони потрапили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.
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