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"Поиграем в города": Притула и Стерненко показали новые дроны и намекнули на их цели видео

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 15:54
Сергей Притула и Сергей Стерненко (Фото - скриншот из видео)
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Сергей Притула и Сергей Стерненко своеобразно "отчитались" о приобретенных по итогам краудфандинга дронах-камикадзе и намекнули, по каким целям они будут применяться.

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"Поиграем в города", – предлагает Притула, и затем они со Стерненко называют несколько российских городов – Кингисепп, Пермь, Москва, Архангельск...

"Боюсь, что до Архангельска они не долетят", – говорит Притула. 

"Пока что", – отвечает Стерненко.

 В комментарии к этому же видео в Telegram Стерненко также намекнул, что удар дронами по Москве – это "только пристрелка", и опубликовал несколько фото с дронами.   

Фото – Telegram Стерненко

Фото – Telegram Стерненко
  • Утром 30 июля в центре Москвы раздались взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.

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Сергей Бережной
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Сергей Стерненкокраудфандингсергей притуладроны-камикадзе
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