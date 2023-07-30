Сергей Притула и Сергей Стерненко своеобразно "отчитались" о приобретенных по итогам краудфандинга дронах-камикадзе и намекнули, по каким целям они будут применяться.

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"Поиграем в города", – предлагает Притула, и затем они со Стерненко называют несколько российских городов – Кингисепп, Пермь, Москва, Архангельск...

"Боюсь, что до Архангельска они не долетят", – говорит Притула.

"Пока что", – отвечает Стерненко.

В комментарии к этому же видео в Telegram Стерненко также намекнул, что удар дронами по Москве – это "только пристрелка", и опубликовал несколько фото с дронами.

Утром 30 июля в центре Москвы раздались взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.

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