Дроны для ВСУ. Минобороны полностью выполнило запрос Генштаба о беспилотниках – Маляр
Министерство обороны полностью выполнило заказ Генерального штаба по дронам военного назначения, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Мы – Украина".
"Те, которые военного [назначения], полностью все заказы, которые переданы нам от Генерального штаба, Министерством обороны выполнены, и все контракты заключены, и все это работает на фронте", – сказала она.
Маляр отметила: по закону, ведомство имеет право закупать исключительно то, что заказывает Генштаб.
Генеральный штаб формирует запрос и может заказывать товары военного назначения у Минобороны.
Маляр заметила, что "абсолютное" большинство этих беспилотников сделано украинскими производителями: "Это разные производители, это не один, это разных типов беспилотники".
Она отметила, что в Украине есть "технологический прорыв" за время войны и Минобороны создало "очень благоприятные" условия для того, чтобы производитель прошел все разрешения и испытания.
"Мы максимально настолько сократили, что даже для стандартов НАТО это еще более сокращенные сроки. И сегодня круглые сутки эта система работает", – сказала Маляр.
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О дронах невоенного назначения Маляр сказала, что потребность в них на фронте "полностью подсчитана" и Минобороны точно знает, сколько их нужно в месяц.
Она отметила, что ведомство не может закупать товар такого типа, поэтому этим занимаются другие гражданские ведомства.
Для этого приняты решения Кабмином и Верховной Радой и выделены средства, сообщила Маляр.
Среди таких дронов "очень высокий" процент потерь, поэтому необходимо их постоянное пополнение в большом количестве, заметила она.
По словам Маляр, на сегодняшний день государство "максимально все, что может" делает в отношении дронов невоенного типа.
Также она поблагодарила граждан за помощь в обеспечении Сил обороны гражданскими дронами.
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