Дроны для ВСУ. Минобороны полностью выполнило запрос Генштаба о беспилотниках – Маляр

Министерство обороны полностью выполнило заказ Генерального штаба по дронам военного назначения, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Мы – Украина".

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"Те, которые военного [назначения], полностью все заказы, которые переданы нам от Генерального штаба, Министерством обороны выполнены, и все контракты заключены, и все это работает на фронте", – сказала она.

Маляр отметила: по закону, ведомство имеет право закупать исключительно то, что заказывает Генштаб.

Генеральный штаб формирует запрос и может заказывать товары военного назначения у Минобороны.

Маляр заметила, что "абсолютное" большинство этих беспилотников сделано украинскими производителями: "Это разные производители, это не один, это разных типов беспилотники".

Она отметила, что в Украине есть "технологический прорыв" за время войны и Минобороны создало "очень благоприятные" условия для того, чтобы производитель прошел все разрешения и испытания.

"Мы максимально настолько сократили, что даже для стандартов НАТО это еще более сокращенные сроки. И сегодня круглые сутки эта система работает", – сказала Маляр.

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О дронах невоенного назначения Маляр сказала, что потребность в них на фронте "полностью подсчитана" и Минобороны точно знает, сколько их нужно в месяц.

Она отметила, что ведомство не может закупать товар такого типа, поэтому этим занимаются другие гражданские ведомства.

Для этого приняты решения Кабмином и Верховной Радой и выделены средства, сообщила Маляр.

Среди таких дронов "очень высокий" процент потерь, поэтому необходимо их постоянное пополнение в большом количестве, заметила она.

По словам Маляр, на сегодняшний день государство "максимально все, что может" делает в отношении дронов невоенного типа.

Также она поблагодарила граждан за помощь в обеспечении Сил обороны гражданскими дронами.

В Минобороны сообщали, что ведомство взяло на вооружение 28 моделей беспилотников украинского производства, в ВСУ были поставлены "тысячи единиц" в рамках закупок ведомства. Из соображений безопасности неизвестно, какие именно БПЛА и в каких объемах поставляются.

В середине июля Окнянский поселковый совет Одесской области объявил о проведении тендера на закупку квадрокоптеров DJI Mavic 3 или эквивалента. Тендер по покупке дронов того же типа объявили и в Луцком городском совете

Утром 30 июля в центре Москвы раздались взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось поразить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.

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