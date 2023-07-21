Дроны ВСУ украинского производства: Закуплены тысячи, каких – неизвестно по безопасности

Минобороны приняло на вооружение 28 моделей беспилотников украинского производства, в ВСУ были поставлены "тысячи единиц" в рамках закупок ведомства. В то же время неизвестно, какие БПЛА и в каких объемах поставляются. Это обусловлено соображениями безопасности, говорится в сообщении министерства.

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В частности, принято на вооружение девять моделей дронов-камикадзе (три самолетного типа) и шесть моделей FPV-дронов.

Минобороны закупило "тысячи единиц" БПЛА и дронов для ВСУ, говорится в сообщении.

Благодаря упрощенным процедурам принятие и ввод в эксплуатацию нового вооружения составляет около 3-5 недель, утверждает ведомство.

"Снабжение БПЛА украинского производства для нужд ВСУ постоянно растет в геометрической прогрессии", – пишет Минобороны.

Ведомство заключило контракты с украинскими компаниями на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов.

Наименования и объемы беспилотников не раскрываются "из соображений безопасности".

Эти объемы поставок определены на основании необходимости, которую сформировал Генштаб ВСУ.

В 2023 году Минобороны заключило с Укроборонпромом государственный контракт на закупку разведывательного дрона.

Также завершены испытания единственного дрона-камикадзе, разработчиком которого является одно из предприятий Укроборонпрома.

Сейчас идет процедура допуска этого БПЛА к эксплуатации, после чего будет определен объем закупки для ВСУ.

Согласно бюджетным предписаниям, запрещено заключать контракты на несуществующие модели дронов.

Закупка БПЛА осуществляется исключительно на основании потребности от Генштаба, которая формируется относительно только реально существующих средств.

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