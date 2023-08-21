Дроны украинского производства Vampire поразили российский склад и боевую бронированную машину оккупантов на Бахмутском направлении. Задание выполнило подразделение CODE 9.2, видео работы распространил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Во время поражения оккупанты пытались посадить дрон с помощью радиоэлектронной борьбы, но беспилотник эффективно отработал и вернулся домой, отметил чиновник.
"Круто, что беспилотник именно украинского производства показал столь мощный результат. Продолжаем работать, чтобы наши производители дронов имели все возможности для развития и масштабирования", – подытожил он.
На видео украинский дрон делает сброс боеприпаса на склад оккупантов с топливом и смазкой, тот взрывается.
На другом фрагменте дрон уничтожает российскую боевую бронированную машину.
- 18 августа на фронт было отправлено более 270 ударных дронов Vampire по государственной программе "Армия дронов".
- По словам Федорова, эти беспилотники могут нести до 15 кг полезной нагрузки.
- Силы обороны будут применять Vampire для уничтожения бронированных автомобилей и танков, а также оборонных сооружений, фортификационных укреплений и складов боеприпасов, сообщил вице-премьер.
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