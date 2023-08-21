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Дроны украинского производства Vampire уничтожили склад и ББМ россиян под Бахмутом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 16:32
Видео: Telegram FEDOROV
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Дроны украинского производства Vampire поразили российский склад и боевую бронированную машину оккупантов на Бахмутском направлении. Задание выполнило подразделение CODE 9.2, видео работы распространил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Во время поражения оккупанты пытались посадить дрон с помощью радиоэлектронной борьбы, но беспилотник эффективно отработал и вернулся домой, отметил чиновник.

"Круто, что беспилотник именно украинского производства показал столь мощный результат. Продолжаем работать, чтобы наши производители дронов имели все возможности для развития и масштабирования", – подытожил он.

На видео украинский дрон делает сброс боеприпаса на склад оккупантов с топливом и смазкой, тот взрывается.

На другом фрагменте дрон уничтожает российскую боевую бронированную машину.

  • 18 августа на фронт было отправлено более 270 ударных дронов Vampire по государственной программе "Армия дронов".
  • По словам Федорова, эти беспилотники могут нести до 15 кг полезной нагрузки.
  • Силы обороны будут применять Vampire для уничтожения бронированных автомобилей и танков, а также оборонных сооружений, фортификационных укреплений и складов боеприпасов, сообщил вице-премьер.

Смотрите также: Украинский дрон уничтожил российского противоминного "Змея Горыныча" УР-77 – видео взрыва

Артём Джерипа
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