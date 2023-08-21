Дроны украинского производства Vampire поразили российский склад и боевую бронированную машину оккупантов на Бахмутском направлении. Задание выполнило подразделение CODE 9.2, видео работы распространил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Во время поражения оккупанты пытались посадить дрон с помощью радиоэлектронной борьбы, но беспилотник эффективно отработал и вернулся домой, отметил чиновник.

"Круто, что беспилотник именно украинского производства показал столь мощный результат. Продолжаем работать, чтобы наши производители дронов имели все возможности для развития и масштабирования", – подытожил он.

На видео украинский дрон делает сброс боеприпаса на склад оккупантов с топливом и смазкой, тот взрывается.

На другом фрагменте дрон уничтожает российскую боевую бронированную машину.

18 августа на фронт было отправлено более 270 ударных дронов Vampire по государственной программе "Армия дронов".

По словам Федорова, эти беспилотники могут нести до 15 кг полезной нагрузки.

Силы обороны будут применять Vampire для уничтожения бронированных автомобилей и танков, а также оборонных сооружений, фортификационных укреплений и складов боеприпасов, сообщил вице-премьер.

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