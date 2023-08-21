Дрони українського виробництва Vampire уразили російський склад та бойову броньовану машину окупантів на Бахмутському напрямку. Завдання виконав підрозділ CODE 9.2, відео роботи поширив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Під час ураження окупанти намагались посадити дрон за допомогою засобу радіоелектронної боротьби, але безпілотник ефективно відпрацював та повернувся додому, зазначив посадовець.

"Круто, що безпілотник саме українського виробництва показав настільки потужний результат. Продовжуємо працювати, щоб наші виробники дронів мали всі можливості для розвитку й масштабування", – підсумував він.

На відео український дрон робить скид боєприпасу на склад окупантів з паливом та мастилом, той вибухає.

На іншому фрагменті дрон знищує російську бойову броньовану машину.

18 серпня на фронт було відправлено понад 270 ударних дронів Vampire по державній програмі "Армія дронів".

За словами Федорова, ці безпілотники можуть нести до 15 кг корисного навантаження.

Сили оборони застосовуватимуть Vampire для знищення броньованих авто й танків, а також оборонних споруд, фортифікаційних укріплень та складів боєприпасів, повідомив віцепрем'єр.

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