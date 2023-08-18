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ЗСУ отримали понад 270 ударних дронів Vampire українського виробництва – відео видео

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18.08.2023, 11:36
Відео: FEDOROV
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На фронт відправлено понад 270 ударних дронів українського виробництва Vampire від державної програми "Армія дронів". Про це повідомив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ці безпілотники можуть нести до 15 кг корисного навантаження, зазначив він.

Сили оборони застосовуватимуть дрони для знищення броньованих авто й танків, а також оборонних споруд, фортифікаційних укріплень та складів боєприпасів, написав Федоров.

За його словами, кожен безпілотник оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі.

"Вибухові результати роботи цих "пташок" незабаром побачите у звітах ударних рот БПЛА", – повідомив Федоров.

  • У Міноборони повідомляли, що відомство взяло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва, до ЗСУ було поставлено "тисячі одиниць" у межах закупівель відомства. Через міркування безпеки невідомо, які саме БПЛА та в яких обсягах постачаються.
  • 26 липня Федоров повідомив, що на фронт вирушають 1700 безпілотників, придбаних у рамках державної програми "Армія дронів".
  • 31 липня заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що Міністерство оборони повністю виконало замовлення Генерального штабу щодо дронів військового призначення. Згодом вона уточнила, що дрони цивільного призначення у війська передають волонтери та постачають інші державні цивільні відомства.

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Артем Джеріпа
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