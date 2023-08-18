На фронт відправлено понад 270 ударних дронів українського виробництва Vampire від державної програми "Армія дронів". Про це повідомив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Ці безпілотники можуть нести до 15 кг корисного навантаження, зазначив він.
Сили оборони застосовуватимуть дрони для знищення броньованих авто й танків, а також оборонних споруд, фортифікаційних укріплень та складів боєприпасів, написав Федоров.
За його словами, кожен безпілотник оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі.
"Вибухові результати роботи цих "пташок" незабаром побачите у звітах ударних рот БПЛА", – повідомив Федоров.
- У Міноборони повідомляли, що відомство взяло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва, до ЗСУ було поставлено "тисячі одиниць" у межах закупівель відомства. Через міркування безпеки невідомо, які саме БПЛА та в яких обсягах постачаються.
- 26 липня Федоров повідомив, що на фронт вирушають 1700 безпілотників, придбаних у рамках державної програми "Армія дронів".
- 31 липня заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що Міністерство оборони повністю виконало замовлення Генерального штабу щодо дронів військового призначення. Згодом вона уточнила, що дрони цивільного призначення у війська передають волонтери та постачають інші державні цивільні відомства.
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