На фронт вирушають 1700 безпілотників, придбаних у рамках державної програми "Армія дронів". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Підтримуємо контрнаступ — відправляємо на фронт 1700 безпілотників. Серед них — ударні та розвідувальні коптери. "Пташки" зі штучним інтелектом, який допоможе ефективно розпізнавати, а потім знищувати ворожі цілі", – розповів Федоров.

Глава Мінцифри повідомив, що Армія дронів з підпроєкту UNITED24 трансформувалася у велику державну програму для розвитку національного виробництва БпЛА.

"Ми усунули майже всі блокери, щоб українські розробники масштабувалися", – сказав міністр.

Він уточнив, що було ухвалено постанову про Fast track для безпілотників, створено спрощену процедуру допуску до експлуатації, спеціальні зони для навчання пілотів та випробування дронів.

"Як результат, українські компанії масштабували виробництво в десятки разів, а окремі навіть у 100", – повідомив Федоров.

За його інформацією, в межах Армії дронів 40 безпілотників українського виробництва мають допуск до експлуатації та вже отримують державні контракти (рік тому таких БпЛА було лише сім).

"Розуміємо важливість для фронту звичайних мавіків. Вони – очі військових. За цей рік держава закупить ще тисячі мавіків. Це в сотні разів більше, ніж минулого року", – заявив Федоров.

Він розповів, що було повністю змінено доктрину ведення бою за допомогою БпЛА – створено перші 11 ударних рот дронів у ЗСУ.

"Підготували 10 000 операторів БпЛА разом з освітніми центрами. Ще 10 000 навчаються прямо зараз", – повідомив голова Мінцифри.

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