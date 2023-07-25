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Збір на розвіддрони для ГУР завершено: за тиждень люди надонатили 120 млн грн видео

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25.07.2023, 23:47
Відео: Сергій Притула
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Оголошений благодійним фондом Сергія Притули збір "Виявляємо – знищуємо" офіційно завершено – за тиждень люди надонатили необхідну суму, 120 млн грн. Про це Притула розповів у відеозверненні пізно ввечері 25 липня.

Це був збір на придбання п'яти станцій EOS для виявлення ворожої техніки для Головного управління розвідки Міноборони, він стартував 19 липня.

Притула розповів, що його фонд свідомо відвів на цей збір цілий тиждень, а не день чи декілька днів, тому що "в році є три надскладних для волонтерів місяці" – це січень, липень і серпень.

За словами Притули, необхідна сума була зібрана за годину до закінчення відведеного на збір часу.

Він зазначив, що на розвіддрони для ГУР донатили "по обидва боки Атлантичного океану" – зокрема, цього разу "дуже гарно доклалась" Північна Америка. Також донатили люди і з Латинської Америки, Польщі, Чехії, Норвегії, Британських островів і зі всієї України.

В рамках збору також було проведено аукціон, на який було виставлено знамениту мапу "розділу Росії" з кабінету глави ГУР Кирила Буданова. Мапу було продано за 14 млн грн.

Оксана Житнюк
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