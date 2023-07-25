Объявленный благотворительным фондом Сергея Притулы сбор "Выявляем – уничтожаем" официально завершен – за неделю люди надонатили необходимую сумму, 120 млн грн. Об этом Притула рассказал в видеообращении поздно вечером 25 июля.

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Это был сбор на приобретение пяти станций EOS для обнаружения вражеской техники для Главного управления разведки Минобороны, он стартовал 19 июля.

Притула рассказал, что его фонд сознательно отвел на этот сбор целую неделю, а не день или несколько дней, потому что "в году есть три сверхсложных для волонтеров месяца" – это январь, июль и август.

По словам Притулы, необходимая сумма была собрана за час до окончания отведенного времени.

Он отметил, что на разведдроны для ГУР донатили "по обе стороны Атлантического океана" – в частности, в этот раз "очень хорошо приложилась" Северная Америка. Также донатили люди из Латинской Америки, Польши, Чехии, Норвегии, Британских островов и со всей Украины.

В рамках сбора также был проведен аукцион, на который была выставлена знаменитая карта "раздела России" из кабинета главы ГУР Кирилла Буданова. Карта была продана за 14 млн грн.

В апреле в ГУР сообщили, что возможности ведомства по выявлению и поражению вражеских целей "кратно" выросли благодаря "народному спутнику" ICEYE, приобретенному за пожертвования украинцев.

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