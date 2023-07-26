На фронт отправляются 1700 беспилотников, которые были приобретены в рамках государственной программы "Армия дронов". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Поддерживаем контрнаступление – отправляем на фронт 1700 беспилотников. Среди них — ударные и разведывательные коптеры. "Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели", – рассказал Федоров.

Глава Минцифры сообщил, что Армия дронов из подпроекта UNITED24 трансформировалась в обширную государственную программу для развития национального производства БпЛА

"Мы устранили почти все блокеры, чтобы украинские разработчики масштабировались", – сказал министр.

Он уточнил, что было принято постановление о Fast track для беспилотников, создана упрощенная процедура допуска к эксплуатации, специальные зоны для обучения пилотов и испытания дронов.

"Как результат, украинские компании масштабировали производство в десятки раз, а отдельные даже в 100", – сообщил Федоров.

По его информации, в пределах Армии дронов 40 беспилотников украинского производства имеют допуск к эксплуатации и уже получают государственные контракты (год назад таких БпЛА было всего семь).

"Понимаем важность для фронта обычных мавиков. Они – глаза военных. За этот год государство закупит еще тысячи мавиков. Это в сотни раз больше, чем в прошлом году", – заявил Федоров.

Он рассказал, что была полностью изменена доктрина ведения боя с помощью БпЛА – созданы первые 11 ударных рот дронов в ВСУ.

"Подготовили 10 000 операторов БпЛА вместе с образовательными центрами. Еще 10 000 учатся прямо сейчас", – сообщил глава Минцифры.

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