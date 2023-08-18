На фронт отправлено более 270 ударных дронов украинского производства Vampire от государственной программы "Армия дронов". Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Эти беспилотники могут нести до 15 кг полезной нагрузки, отметил он.
Силы обороны будут применять дроны для уничтожения бронированных автомобилей и танков, а также оборонных сооружений, фортификационных укреплений и складов боеприпасов, написал Федоров.
По его словам, каждый беспилотник оборудован тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью.
"Взрывные результаты работы этих "птичек" в скором времени увидите в отчетах ударных рот БПЛА", – сообщил Федоров.
- В Минобороны сообщали, что ведомство взяло на вооружение 28 моделей беспилотников украинского производства, в ВСУ были поставлены "тысячи единиц" в рамках закупок ведомства. Из-за соображений безопасности неизвестно, какие БПЛА и в каких объемах поставляются.
- 26 июля Федоров сообщил, что на фронт отправляются 1700 беспилотников, приобретенных в рамках государственной программы "Армия дронов".
- 31 июля заместитель министра обороны Маляр сообщила, что Министерство обороны полностью выполнило заказ Генерального штаба по дронам военного назначения. Впоследствии она уточнила, что дроны гражданского назначения в войска передают волонтеры и поставляют другие государственные гражданские ведомства.
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