На фронт отправлено более 270 ударных дронов украинского производства Vampire от государственной программы "Армия дронов". Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Эти беспилотники могут нести до 15 кг полезной нагрузки, отметил он.

Силы обороны будут применять дроны для уничтожения бронированных автомобилей и танков, а также оборонных сооружений, фортификационных укреплений и складов боеприпасов, написал Федоров.

По его словам, каждый беспилотник оборудован тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью.

"Взрывные результаты работы этих "птичек" в скором времени увидите в отчетах ударных рот БПЛА", – сообщил Федоров.

В Минобороны сообщали, что ведомство взяло на вооружение 28 моделей беспилотников украинского производства, в ВСУ были поставлены "тысячи единиц" в рамках закупок ведомства. Из-за соображений безопасности неизвестно, какие БПЛА и в каких объемах поставляются.

26 июля Федоров сообщил, что на фронт отправляются 1700 беспилотников, приобретенных в рамках государственной программы "Армия дронов".

31 июля заместитель министра обороны Маляр сообщила, что Министерство обороны полностью выполнило заказ Генерального штаба по дронам военного назначения. Впоследствии она уточнила, что дроны гражданского назначения в войска передают волонтеры и поставляют другие государственные гражданские ведомства.

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