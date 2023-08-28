"Великий Бандерик": Міноборони показало український дрон, який вже на фронті – фото

Дрон "Великий Бандерик" українського виробництва почали успішно застосовувати на фронті. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони, яке допустило дрон до експлуатації.

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Відомство зазначає, що дрон є втіленням передових ідей через свої характеристики:

→ вісім потужних моторів – забезпечують надійну роботу;

→ навантаження до 31,5 кг – готовність до різноманітних завдань;

→ мультифункціональна система скидування – точне доставлення різних типів боєприпасів;

→ віддалене керування з будь-якої точки світу – забезпечується універсальною наземною станцією.

Відомство повідомляє, що дрон показав "чудовий" результат під час випробувань радіоелектронної боротьби: "Успішно функціонував, попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні".

Дрон був допущений Міноборони до експлуатації у квітні 2023 року.

Допуск озброєння тривав місяць завдяки пришвидшеній процедурі від Акселератора Міноборони, йдеться у повідомленні.

"Це – результат командної роботи розробників та військових фахівців", – підсумували у Міноборони.

У Міноборони повідомляли, що відомство взяло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва, до ЗСУ було поставлено "тисячі одиниць" у межах закупівель відомства. Через міркування безпеки невідомо, які саме БПЛА та в яких обсягах постачаються.

31 липня заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що Міністерство оборони повністю виконало замовлення Генерального штабу щодо дронів військового призначення. Згодом вона уточнила, що дрони цивільного призначення у війська передають волонтери та постачають інші державні цивільні відомства.

18 серпня на фронт було відправлено понад 270 ударних дронів Vampire за державною програмою "Армія дронів".

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