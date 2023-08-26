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Данилов об ударе по "Триумфу" в Крыму: Это наша новая ракета, показала себя безупречно

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2023, 00:18
Данилов об ударе по
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" была уничтожена в Крыму 23 августа с помощью украинской новой современной ракеты, которая показала себя "совершенно безупречно". Об этом он сказал в эфире Украинского Радио.

Комментируя предположение определенных военных экспертов о том, что установка С-400 была поражена "украинской ракетой нового типа", Данилов сказал: "Ракета была новая. Ракета была абсолютно современна <…> Да, это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно".

Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, идет ли речь о совершенно новой разработке, или же новой модификации уже существующего вооружения. Подчеркнул, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.

Данилов добавил, что не все тогдашние решения СНБО были открыты, поэтому общество не могло знать об определенных разработках.

Вчера журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, писал, что поражение установки С-400 23 августа якобы производилось крылатой ракетой "Нептун" Военно-морских сил ВС Украины.

  • Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф": смотрите видео.
  • Журналист европейской службы Радио Свобода смог определить точное место уничтожения "Триумфа" в Крыму – на этом месте когда-то размещалась полевая позиция зенитных ракетных комплексов С-300.

Смотрите также: Крымский мост – самая желанная цель ВСУ?

Оксана Житнюк
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войнаКрымракетный ударс-400нептунАлексей Данилов
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