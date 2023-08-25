Данилов: Изменений по мобилизации ждать не стоит, но возможен дополнительный призыв

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что, несмотря на призыв военного командования к президенту Владимиру Зеленскому разрешить мобилизовывать больше людей на войну, изменений в мобилизации не произойдет, однако возможен дополнительный призыв. Об этом он сказал в эфире Украинского Радио.

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Данилов не исключает, что дополнительный призыв может состояться, но согласно нормам, утвержденным 24 февраля 2022 года.

"Изменений в мобилизации не следует ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года. В первый день начала военной агрессии были приняты все соответствующие решения верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, было проведено заседание СНБО, затем Верховная Рада проголосовала все соответствующие нормативно-правовые акты, в частности, касающиеся мобилизации", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что в Украине мобилизация не прекращалась ни на день, но она происходит с учетом необходимого на данный момент количества призывников.

"Мы спокойно делаем это дело. Отработан уже не первый этап мобилизации, шум не нужно поднимать, потому что все идет по плану, который сегодня есть", – сказал Данилов.

Однако секретарь СНБО предполагает, что дополнительный призыв все-таки может быть.

"Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за те границы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Мобилизация идет спокойно, и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных Сил, никогда не пересекали ту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали. Военные берегут наших военнослужащих и они призывают ровно столько, сколько им нужно для выполнения задач", – сказал он.

23 августа Зеленский сообщил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать".

Сегодня Харьковская ОВА заявила об усилении мобилизационных мер в регионе.

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