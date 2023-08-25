RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Данілов: Змін щодо мобілізації чекати не варто, але можливий додатковий призов

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 22:35
Данілов: Змін щодо мобілізації чекати не варто, але можливий додатковий призов - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що попри заклик військового командування до президента Володимира Зеленського дозволити мобілізовувати більше людей на війну, змін до мобілізації не відбудеться, однак можливий додатковий призов. Про це він сказав в ефірі Українського Радіо.

Данілов не виключає, що додатковий призов може відбутися, але відповідно до норм, затверджених 24 лютого 2022 року.

"Змін до мобілізації не треба очікувати. Наша мобілізація почалася 24 лютого 2022 року. В перший день початку військової агресії були прийняті всі відповідні рішення верховним головнокомандувачем Збройних Сил України, було проведено засідання РНБО, потім Верховна Рада проголосувала всі відповідні нормативно-правові акти, зокрема, щодо мобілізації", – зазначив Данілов.

Він наголосив, що в Україні мобілізація не припинялася жодного дня, але вона відбувається з урахуванням необхідної на цю мить кількості призовників.

"Ми спокійно робимо цю справу. Відпрацьовано вже не перший етап мобілізації, ґвалту не треба підіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є", – сказав Данілов.

Однак секретар РНБО припускає, що додатковий призов все-таки може бути.

"Так, військові звертаються, і буде, найімовірніше, додатковий призов, але це не значить, що це виходитиме за ті межи, які ми затвердили ще 24 лютого 2022 року. Мобілізація йде спокійно, і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних Сил, ніколи не перетинали ту позначку. Ба більше, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували. Військові бережуть наших військовослужбовців і вони призивають рівно стільки, скільки їм потрібно для виконання завдань", – сказав він.

  • 23 серпня Зеленський повідомив, що військові звернулись до нього, щоб "дати можливість більше мобілізовувати". 
  • Сьогодні Харківська ОВА заявила про посилення мобілізаційних заходів у регіоні.

Читайте також: Оновлення даних у військкоматах не означає подальшу мобілізацію – Міноборони

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
олексій даніловпризовмобілізація
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 