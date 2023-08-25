Данілов: Змін щодо мобілізації чекати не варто, але можливий додатковий призов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що попри заклик військового командування до президента Володимира Зеленського дозволити мобілізовувати більше людей на війну, змін до мобілізації не відбудеться, однак можливий додатковий призов. Про це він сказав в ефірі Українського Радіо.

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Данілов не виключає, що додатковий призов може відбутися, але відповідно до норм, затверджених 24 лютого 2022 року.

"Змін до мобілізації не треба очікувати. Наша мобілізація почалася 24 лютого 2022 року. В перший день початку військової агресії були прийняті всі відповідні рішення верховним головнокомандувачем Збройних Сил України, було проведено засідання РНБО, потім Верховна Рада проголосувала всі відповідні нормативно-правові акти, зокрема, щодо мобілізації", – зазначив Данілов.

Він наголосив, що в Україні мобілізація не припинялася жодного дня, але вона відбувається з урахуванням необхідної на цю мить кількості призовників.

"Ми спокійно робимо цю справу. Відпрацьовано вже не перший етап мобілізації, ґвалту не треба підіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є", – сказав Данілов.

Однак секретар РНБО припускає, що додатковий призов все-таки може бути.

"Так, військові звертаються, і буде, найімовірніше, додатковий призов, але це не значить, що це виходитиме за ті межи, які ми затвердили ще 24 лютого 2022 року. Мобілізація йде спокійно, і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних Сил, ніколи не перетинали ту позначку. Ба більше, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували. Військові бережуть наших військовослужбовців і вони призивають рівно стільки, скільки їм потрібно для виконання завдань", – сказав він.

23 серпня Зеленський повідомив, що військові звернулись до нього, щоб "дати можливість більше мобілізовувати".

Сьогодні Харківська ОВА заявила про посилення мобілізаційних заходів у регіоні.

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