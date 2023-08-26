Данілов про удар по "Тріумфу" в Криму: Це наша нова ракета, показала себе бездоганно

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Триумф" було знищено в Криму 23 серпня за допомогою української нової сучасної ракети, яка показала себе "абсолютно бездоганно". Про це він сказав в ефірі Українського Радіо.

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Коментуючи припущення певних військових експертів щодо того, що установку С-400 було уражено "українською ракетою нового типу", Данілов сказав: "Ракета була нова. Ракета була абсолютно сучасна <…> Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно".

Він не став відповідати на уточнювальне запитання, йде мова про цілком нову розробку, або ж про нову модифікацію вже існуючого озброєння. Наголосив, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, започаткованої в 2020 році.

Данілов додав, що не всі тодішні рішення РНБО були відкриті, тому суспільство не могло знати про певні розробки.

Вчора журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела, писав, що ураження установки С-400 23 серпня нібито здійснювалось крилатою ракетою "Нептун" Військово-морських сил ЗС України.

Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф": дивіться відео.

Журналіст європейської служби Радіо Свобода зміг визначити точне місце знищення "Тріумфу" в Криму – на цьому місці колись розташовувалася польова позиція зенітних ракетних комплексів С-300.

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