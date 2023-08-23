Знищення С-400 у Криму. Журналіст знайшов координати: там була позиція С-300 – фото

Журналіст європейської служби Радіо Свобода Марк Крутов зміг визначити точне місце знищення Силами оборони російської зенітно-ракетної системи великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф" в Криму. На цьому місці колись розташовувалася польова позиція зенітних ракетних комплексів С-300.

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Українська розвідка повідомила, що ураження С-400 відбулося 23 серпня приблизно о 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у західній частині Криму.

Журналіст Радіо Свобода, спираючись на супутникові знімки PlanetLab виявив, що російська ЗРК розташовувалася за координатами: 45.41525° N, 32.53643° E.

Згідно з даними порталу Wikimapia, у минулому на цьому місці була польова позиція зенітних ракетних комплексів С-300.

На супутникових знімках та мапах від Google підтверджується інформація про місце розташування знищеної С-400.

Від точки знищення С-400 до Оленівки близько п'яти кілометрів.

Наприкінці липня він знову заявив, що ЗСУ зайдуть до Криму "скоро".

Дивіться відео знищення С-400 тут.

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