Зеленський назвав, хто буде говорити зі США про мир від імені України
Україна готується до зустрічі з американською стороною, щоб обговорити просування до миру. Президент Володимир Зеленський назвав склад переговорної делегації.
Представляти Україну на перемовинах будуть начальник Генштабу Андрій Гнатов, секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров, представники Міністерства закордонних справ та розвідки.
"Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною", – зазначив Зеленський.
Також він розповів, що мав розмову з президентом Фінляндії Александером Стуббом, який розповів, що звучало від Росії формально й неформально та які умови вона висуває.
- 25 листопада Трамп відправив Віткоффа говорити з Путіним про мирний план, а Дрісколла – в Україну.
- 27 листопада диктатор РФ підтвердив, що в Росії очікують на перемовників зі США на початку наступного тижня. Москву представлятимуть Мединський та члени МЗС.
- За даними Telegraph, Трамп готовий визнати російськими Крим та інші окуповані землі для досягнення мирної угоди.
