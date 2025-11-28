Зеленський назвав, хто буде говорити зі США про мир від імені України

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна готується до зустрічі з американською стороною, щоб обговорити просування до миру. Президент Володимир Зеленський назвав склад переговорної делегації.

Представляти Україну на перемовинах будуть начальник Генштабу Андрій Гнатов, секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров, представники Міністерства закордонних справ та розвідки.

Читайте також Як Україна змінювала мирний план Трампа. Інсайди від учасника перемовин Гнатова

"Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною", – зазначив Зеленський.

Також він розповів, що мав розмову з президентом Фінляндії Александером Стуббом, який розповів, що звучало від Росії формально й неформально та які умови вона висуває.