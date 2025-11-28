Стів Віткофф і Джаред Кушнер поїдуть до Москви, щоб зробити пропозицію диктатору РФ щодо визнання територій

Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Сполучені Штати готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями, щоб забезпечити угоду про припинення війни. Про це повідомила британська газета The Telegraph із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

За даними медіа, президент США Дональд Трамп відправить до Москви свого спеціального посланника Стіва Віткоффа й зятя Джареда Кушнера, щоб зробити пряму пропозицію російському диктатору Володимиру Путіну.

План визнання території, що порушує дипломатичні традиції США, ймовірно, буде реалізовано, попри побоювання європейських союзників України, зазначили журналісти.

"Стає все очевиднішим, що американцям байдужа позиція Європи. Вони кажуть, що європейці можуть робити все, що хочуть", – зазначив один зі співрозмовників.

Початковий "мирний план" із 28 пунктів, запропонований США, передбачав визнання Штатами Криму та двох східних регіонів Донбасу російськими. Стратегія також передбачала "де-факто" визнання територій, що утримуються Росією, за лінією бойового зіткнення в Херсонській і Запорізькій областях після укладання угоди про припинення вогню.

У Женеві українські й американські посадовці домовилися про новий план із 19 пунктів, що є менш вигідним для Москви. Однак численні співрозмовники припускають, що американські пропозиції щодо визнання залишаються частиною стратегії.

Пропозиція Вашингтона про визнання викликала занепокоєння серед його європейських союзників, які неодноразово відкидали підтримку мирної угоди, що допускає перекроювання кордонів силою.

Після зустрічі "коаліції охочих" у середу у заяві лідерів ішлося, що "вони чітко висловилися щодо принципу, що кордони не повинні змінюватися силою".

"Це залишається одним із фундаментальних принципів збереження стабільності й миру в Європі та за її межами", – додали європейці.