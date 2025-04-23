Зеленський прокоментував переговори в Лондоні, згадав про Кримську декларацію 2018 року

Президент заявив, що сьогодні було багато емоцій

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Під час переговорів у Лондоні 23 квітня сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи зустрічі у британській столиці.

"Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної", – написав глава держави.

Він заявив про важливість того, що кожна сторона не просто була присутньою, але й працювала змістовно.

Зеленський додав, що американська сторона поділилася своїм баченням, а Україна та європейські союзники представили власні напрацювання.

"І ми сподіваємося, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру. Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями", – акцентував глава держави.

До своєї публікації Зеленський додав посилання на Кримську декларацію від липня 2018 року. Тодішній державний секретар США Майкл Помпео у своїй заяві стверджував, що США підтверджують відмову визнати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву.

"Разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою США відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов’язуються продовжувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України", – йшлося в Кримській декларації.