Зеленский прокомментировал переговоры в Лондоне, упомянул о Крымской декларации 2018 года

Президент заявил, что сегодня было много эмоций

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В ходе переговоров в Лондоне 23 апреля стороны высказали свои взгляды и с уважением приняли позиции друг друга. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя встречи в британской столице.

"Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны выразили свои взгляды и уважительно восприняли позиции друг друга", — написал глава государства.

Он заявил о важности того, что каждая сторона не просто присутствовала, но и работала содержательно.

Зеленский добавил, что американская сторона поделилась своим видением, а Украина и европейские союзники представили свои наработки.

"И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к длительному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", – подчеркнул глава государства.

В свою публикацию Зеленский добавил ссылку на Крымскую декларацию от июля 2018 года. Тогдашний государственный секретарь США Майкл Помпео в своем заявлении утверждал, что США подтверждают отказ признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву.

"Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом США исключают попытку России аннексировать Крым и обязуются продолжать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины", – говорилось в Крымской декларации.