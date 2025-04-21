У Трампа ждут от Украины ответа на "идеи" США насчет Крыма и отказа от НАТО – WSJ
Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

На этой неделе США будут давить на Украину в ожидании ответа на идеи администрации президента Штатов Дональда Трампа относительно того, как положить конец российско-украинской войне. В частности, предлагается дать России уступки, среди которых потенциальное признание американцами оккупации Крыма и отказ Киева от вступления в НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных западных чиновников.

По их словам, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном чиновниками администрации Трампа своим украинским коллегам в Париже в четверг, 17 апреля. Документом также поделились с высокопоставленными европейскими чиновниками.

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По данным WSJ, сейчас США ждут ответа Киева, который, как ожидается, будет озвучен на встрече официальных лиц Штатов, Украины и Европы в Лондоне на этой неделе.

Если будет сближение между американской, европейской и украинской позициями, то предложения можно будет направить в Москву, пишут журналисты.

По словам официальных лиц США, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Кит Келлог планируют посетить встречу в Лондоне. После этого Виткофф может совершить еще одну поездку в Россию, хотя о ней официально не сообщалось.

Среди идей, представленных США в Париже, исключение потенциального членства Украины в НАТО и фактический отказ от Крыма.

Еще одна идея США, по словам западных чиновников, предусматривает определение территории вокруг Запорожской атомной электростанции "нейтральной", которая может находиться под американским контролем.

  • 19 апреля Bloomberg писал, что США рассматривают возможность признания российского контроля над Крымом в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. Вероятная уступка может стать "последним сигналом", что Трамп хочет закрепить соглашение о прекращении огня.
  • 20 апреля Трамп заявил, что надеется на достижение соглашения на этой неделе.
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