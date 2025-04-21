У Трампа чекають від України відповіді на "ідеї" США щодо Криму і відмови від НАТО – WSJ
Цього тижня США тиснутимуть на Україну в очікуванні відповіді на ідеї адміністрації президента Штатів Дональда Трампа щодо того, як покласти край російсько-українській війні. Зокрема, пропонується надати Росії поступки, серед яких потенційне визнання американцями окупації Криму та відмова від вступу України до НАТО. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних західних чиновників.
За їхніми словами, ці ідеї були викладені в конфіденційному документі, представленому високопосадовцями адміністрації Трампа своїм українським колегам у Парижі в четвер, 17 квітня. Документом також поділилися з високопоставленими європейськими чиновниками.
За даними WSJ, зараз США чекають на відповідь Києва, яка, як очікується, буде надана на зустрічі офіційних осіб Штатів, України та Європи в Лондоні цього тижня.
Якщо буде зближення між американською, європейською та українською позиціями, то пропозиції можна буде направити до Москви, пишуть журналісти.
За словами офіційних осіб США, держсекретар Марко Рубіо і спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог планують відвідати зустріч у Лондоні. Після цього Віткофф може здійснити ще одну поїздку до Росії, хоча про неї офіційно не повідомлялося.
Серед ідей, представлених США в Парижі, є виключення потенційного членства України в НАТО і фактична відмова від Криму.
Ще одна ідея США, за словами західних чиновників, передбачає визначення території навколо Запорізької атомної електростанції "нейтральною", яка може бути під американським контролем.
- 19 квітня Bloomberg писав, що США розглядають можливість визнання російського контролю над Кримом у рамках мирної угоди між Москвою та Києвом. Ймовірна поступка може стати "останнім сигналом", що Трамп хоче закріпити угоду про припинення вогню.
- 20 квітня Трамп заявив, що сподівається на досягнення угоди цього тижня.