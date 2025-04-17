У Парижі Україна, США та партнери погодились, що перший крок до миру – повне припинення вогню

Відбулися двосторонні переговори з Рубіо, Віткоффом та Келлогом

Фото: Telegram Андрія Єрмака

У Парижі делегації України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини погодилися, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

У французькій столиці відбулися зустрічі делегацій України та США, а також представник держав-учасниць "коаліції охочих". Україну представляли Єрмак та міністри оборони і закордонних справ Рустем Умєров та Андрій Сибіга.

Зокрема, відбулися двосторонні переговори делегації України з делегацією Сполучених Штатів у складі державного секретаря Марко Рубіо, спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Кіта Келлога.

"Ми наголосили на відданості мирним зусиллям спільно зі США, європейськими та іншими партнерами, прагненні завершити війну якнайшвидше. Вкотре підкреслили, що необхідне саме повне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня в Джидді", – зазначив Єрмак.

За його словами, сторони провели "конструктивну й позитивну" дискусію стосовно шляхів для досягнення повного припинення вогню та подальшого процесу зі встановлення всеохопного, справедливого та стійкого миру. Представники України та США домовилися підтримувати регулярний діалог з цих питань.

Пізніше делегації двох країн зустрілися в багатосторонньому форматі з представниками учасниць "коаліції охочих": дипломатичним радником президента Франції Емманюелем Бонном, радником з питань національної безпеки прем’єр-міністра Британії Джонатаном Павеллом та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Єнсом Пльотнером.

"Ми погодилися, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні, та обмінялися думками щодо практичної реалізації цього етапу", – розповів голова ОП.

Окремо сторони наголосили на важливості гуманітарного виміру – йдеться про повернення примусово переміщених до РФ українських дітей, звільнення військовополонених і цивільних заручників.

Такі кроки для зміцнення довіри є важливими елементами для початку мирного процесу, зауважив Єрмак.

"Ми також обговорили наступні кроки й домовилися про подальші регулярні контакти в межах просування мирних зусиль", – підсумував посадовець.