Зеленський: Віткофф прийняв для себе російську стратегію

Президент зауважив, що раніше Україна чула тези спецпосланця, але "як брєд пана Путіна"

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що спецпосланець президента США Стів Віткофф "прийняв для себе стратегію російської сторони" та поширює наративи РФ. Про це голова держави розповів під час брифінгу.

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Журналістка запитала президента стосовно заяви Віткоффа про те, що ключем для мирної угоди нібито є "п'ять територій" України.

Зеленський зауважив, що наразі в Парижі українські представники та партнери обговорюють безумовне припинення вогню, й до цього "ми не обговорюємо території".

Водночас він наголосив, що питання територій є червоною лінією для Києва, й додав: "Ми ніколи не будемо визнавати ті чи інші наші тимчасово окуповані території, українські землі визнавати російськими".

На думку голови держави, Віткофф "прийняв для себе стратегію російської сторони".

"Вважаю, що вона [стратегія] дуже небезпечна, тому що він (свідомо або несвідомо, я не знаю) розповсюджує російські наративи. У будь-якому випадку це не допомагає", – зауважив Зеленський.

Президент додав, що він не бачить у Віткоффа мандату обговорювати території України, бо вони належать українському народу та його майбутнім поколінням.

"Тому взагалі не розумію, про що він [Віткофф] говорить. Тобто ми все це чули, але ми все це чули як брєд пана Путіна. Я не думав, що у нього є відповідні люди, які продовжують ці наративи, розповсюджують їх в інших цивілізованих країнах. Тому я серйозно до цього не ставлюся", – підсумував голова держави.