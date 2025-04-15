Зеленський про "п'ять територій" Віткоффа: Обговорює питання поза своєю компетентністю

Напередодні спецпредставник Трампа заявив, що "ключем" до завершення війни проти України є "п'ять територій"

Марк Рютте та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Визнання будь-яких тимчасово окупованих територій російськими є червоною лінією для України, а "деякі представники" обговорюють питання поза своєю компетентністю. Так на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі президент Володимир Зеленський відреагував на заяву спецпосланця американського президента Стіва Віткоффа, що ключем до мирної угоди є "п'ять територій".

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Він наголосив, що Україна — суверенна держава, і всі території належать унітарній державі Україна.

"Про території нашої держави може говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії – визнання тимчасово окупованих територій не українськими, а російськими", – висловився глава держави.

Він додав, що "відповідні представники обговорюють питання поза своєю компетентністю".

2 квітня представник Путіна з питань інвестицій Дмитрієв зустрівся з Віткоффом у Вашингтоні. 11 квітня Reuters написало, що Віткофф після цього пропонував Трампу визнати російськими чотири області України.

Також 11 квітня Трамп заявив, що Росія повинна почати рухатися в бік миру в Україні.

15 квітня він звинуватив у повномасштабному вторгненні в Україну насамперед Путіна, але також сказав, що його попередник Байден та президент Зеленський нібито допустили війну.

Того самого дня Віткофф після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала понад п'ять годин, заявив, що "ключем" до завершення війни проти України є "п'ять територій".