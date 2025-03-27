Зеленський про Віткоффа та його заяви: Для українців ця людина з іншої планети

Глава держави зазначив, що інші країни часто рухаються в "іншому темпі" порівняно з Україною, яка перебуває в умовах війни

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/SVEN HOPPE)

Президент Володимир Зеленський, коментуючи нещодавні заяви спецпосланця американського лідера з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, наголосив, що для українців його слова звучать наче з "іншого світу".

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Глава держави згадав про Віткоффа, зазначаючи, що інші країни часто рухаються в "іншому темпі" порівняно з Україною, яка перебуває в умовах війни.

"Як, наприклад, один з представників США по рускім Віткофф. Він говорить речі і він так виглядає. Для нас, для Українців вони виглядають дуже абстрактними. Тобто це зовсім з іншого світу. Для нас ці люди з іншої планети", – сказав він.

Зеленський згадав, що "хтось сказав йому, що Віткофф дуже предметна людина, завжди був бізнесменом, займався нерухомістю тощо".

"І я наведу вам такий приклад. Коли він займався нерухомістю, то зазвичай питання у людей "який вид з вікна", "куди дивляться вікна, "скільки кімнат". А в Україні – щоб одразу зрозуміти, де ми знаходимося – у нас питання щодо нерухомості одне – чи є бомбосховище в цьому домі?", – продовжив Зеленський.

Він додав, що це не є закидами комусь, просто "ми живемо в різних реаліях".