"Він чудовий хлопець". Венс вступився за Віткоффа після низки його провокаційних заяв
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вступився за спецпосланця американського президента з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, наголосивши, що той "чудово справляється" зі своєю роботою.
"Стів Віткофф – чудовий хлопець, який робить неймовірну роботу. Люди, які його критикують, зляться, що він досягає успіху там, де вони зазнавали невдачі 40 років. Виявляється, велика частина дипломатії зводиться до простої навички: не бути ідіотом", – йдеться у повідомленні Венса.
22 березня в інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону Віткофф заявив, що тимчасово окуповані території України є ключовою проблемою врегулювання війни. Він також назвав їх "російськомовними" й тими, де жителі "висловилася за те, щоб перебувати під контролем Росії".
- Народний депутат від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко висловив думку, що Віткоффа мають відкликати з посади, а його заяви щодо референдумів на окупованих Росією територіях є "ганебними та приголомшливими".
- Одразу після цієї заяви Євросоюз наголосив, що підтверджує підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.