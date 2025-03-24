"Він чудовий хлопець". Венс вступився за Віткоффа після низки його провокаційних заяв

Віцепрезидент США заявив, що "велика частина дипломатії зводиться до простої навички: не бути ідіотом"

Стів Віткофф (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вступився за спецпосланця американського президента з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, наголосивши, що той "чудово справляється" зі своєю роботою.

"Стів Віткофф – чудовий хлопець, який робить неймовірну роботу. Люди, які його критикують, зляться, що він досягає успіху там, де вони зазнавали невдачі 40 років. Виявляється, велика частина дипломатії зводиться до простої навички: не бути ідіотом", – йдеться у повідомленні Венса.

22 березня в інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону Віткофф заявив, що тимчасово окуповані території України є ключовою проблемою врегулювання війни. Він також назвав їх "російськомовними" й тими, де жителі "висловилася за те, щоб перебувати під контролем Росії".