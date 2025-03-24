У Євросоюзі відповіли на заяву Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

Прапори України та ЄС (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Європейський Союз підтверджує підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України. З відповідною заявою виступила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер на брифінгу у Брюсселі у контексті висловлювань спеціального представника США Стіва Віткоффа щодо російських "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України, передає Укрінформ.

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Вона назвала російські "референдуми" на окупованих територіях, на які посилався спецпредставник США, "тотальним обманом", наголосивши, що вони проводилися "під прицілом гвинтівок".

Водночас Гіппер додала, що позиція ЄС щодо мирних переговорів чітка.

"Я хочу підкреслити два головні пункти. Перший – саме Україна має вирішувати, якими будуть умови. Другий пункт – нічого не може вирішуватися про Україну без України. Як демонструють російські атаки, Росії не можна довіряти", – сказала речниця, зазначивши, що на вихідних у Києві внаслідок російських атак загинули троє людей, серед яких п'ятирічна дитина.

Гіппер вважає, що "Росії все ще треба продемонструвати справжню політичну волю до завершення її злочинної й неспровокованої агресії".

Вона нагадала, що ЄС надає Україні військову, фінансову, гуманітарну допомогу та продовжує тиск на Росію, запровадивши 16 пакетів санкцій.

"Ми маємо надати допомогу Україні просто зараз і більше, ніж будь-коли. Це саме те, що ми робимо", – сказала речниця.

22 березня Віткофф заявив, що тимчасово окуповані території України є ключовою проблемою врегулювання війни.

"Я думаю, що найбільша проблема в цьому конфлікті – це так звані чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Це російськомовні регіони, там пройшли референдуми, на яких переважна більшість людей висловилася за те, щоб перебувати під контролем Росії. Я думаю, що це ключове питання у конфлікті", – сказав він.